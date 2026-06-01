Вспышка заболевания произошла в Краевом психоневрологическом санатории Барнаула

В Алтайском крае произошла вспышка норовируса в детском санатории в Барнауле. Об инциденте стало известно в понедельник, 1 июня. На данный момент известно о 20 пострадавших, среди них 18 детей.

Число заболевших кишечной инфекцией в детском санатории в Барнауле

Известно, что вспышка заболевания произошла в Краевом психоневрологическом санатории Барнаула. По данным Минздрава Алтайского края, медпомощь оказывается 20 пострадавшим. На данный момент 12 детей госпитализированы в инфекционное отделение Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи №2, ещё шестеро несовершеннолетних и двое взрослых получают лечение амбулаторно.

Последствия вспышки норовируса в детском санатории в Барнауле

По данным на вечер 1 июня, в санатории остаются лишь трое детей. Их выпишут 2 июня. Остальные постояльцы уже покинули санаторий. После того, как учреждение освободят, в здании проведут санитарную обработку. Работа находится на контроле управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

По факту вспышки норовируса в Барнауле возбуждено уголовное дело

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, следком по Алтайскому краю возбудил уголовное дело. Как сообщили в пресс-службах СК и прокуратуры, следствию предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за здоровье детей. Расследование находится на личном контроле руководства регионального управления СК.

Проверку соблюдения прав несовершеннолетних также инициировала прокуратура Алтайского края. Территориальный прокурор совместно с контролирующими органами проверяет соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства и норм безопасности при оказании услуг в учреждении. По итогам проверки будет дана оценка действиям администрации санатория.

