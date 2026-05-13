Современный балет «Петрушка», визит популярных актеров и юбилей Золотухина: самые заметные культурные события 2026 года на Алтае

В этом году Валерию Золотухину исполнилось бы 85 лет Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Концентрация культурных событий в Алтайском крае в этом году буквально зашкаливает. О самых значимых из них рассказа министр культуры региона Елена Безрукова.

Юбилей «Алтая»

Пожалуй, первым крупным событием в культурной жизни края станет юбилей ансамбля «Алтай». Главные мероприятия пройдут в период с 5 по 7 июня. Самое активное участие в их подготовке примет Владимир Васильев. Помогать ему будет уже известный алтайскому зрителю балетмейстер Александр Могилев.

«Вместе они создадут современную трактовку балета «Петрушка». Этот проект был поддержан грантом министерства культуры Российской Федерации, и 5 числа на площадке театра драмы состоится его премьера», - говорит Елена Безрукова.

Кстати, те, кто хочет посмотреть классическое воплощение балета, 17 и 18 мая еще могут попасть на постановку алтайского ансамбля русского танца «Огоньки». Потом у вас будет возможность сравнить классику и современную трактовку.

«6 июня юбилейного цикла ансамбля «Алтай» будет посвящён основателю коллектива Александру Фёдоровичу Березикову. Это будет программа самого коллектива, а в 7 июня в Барнауле соберутся звезды балета с разных городов, из разных театров. Это будет гала-концерт мастеров искусств, балета», – продолжает Елена Евгеньевна.

Среди участников артисты Большого, Мариинского театров, из Перми, Луганска, Казани.

Дельфийские игры

В этом году фестиваль примет Камень-на-Оби. Ожидается рекордное количество участников – 931 человек. Для города это и большое событие, и большая ответственность, ведь это только участники, в общее число тех, кто приедет на игры, составит порядка 1200 человек, включая организатором и руководителей коллективов.

Всего будет 13 номинаций, а оценивать ребят будет очень серьезное жюри.

«В этом году в жюри войдёт наш уроженец, победитель IV краевых Дельфийских игр, а ныне солист «Москонцерта» Александр Гладков. Такие примеры всегда воодушевляют: человек, который когда-то в крае был таким же юным, а затем победителем Дельфийских игр и он сделал такую замечательную карьеру!» – говорит министр культуры региона.

Игры пройдут с 11 по 14 июня.

Литературный фестиваль Рождественского

С 18 июня в Алтайском крае стартует традиционный ежегодный Литературный фестиваль Роберта Рождественского. Почетными гостями станут популярные актеры Дмитрий Лысенков (сериалы «Телохранители», «Девушки с Макаровым», фильмы «Последний богатырь», «Девятаев», «Чебурашка» и т.д.), Сергей Перегудов (сериалы «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Каменская», «Тайны следствия» и т.д.) и Лаура Пицхелаури (сериалы «Вампиры средней полосы», «Триада», «Бедные люди», «Ментовские войны», «Убойная сила» и т.д.). Они примут участие в программе в Барнауле, а также в Косихе. Помимо этого на родине самого Роберта Ивановича к ним присоединится исполнительница Этери Бериашвили.

Кроме того, организаторы пригласили участников поэтической премии, но их имена пока еще не известны. А вот Екатерина Рождественская в этом году не сможет принять участие в фестивале.

Екатерина Рождественская в этом году не примет участие в Литературном фестивале Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилей Золотухина

Буквально на следующий день после финала Литературного фестиваля в Косихе, 21 июня, начинается череда мероприятий, приуроченных к юбилею со дня рождения Валерия Золотухина. В этом году ему исполнилось бы 85 лет.

Кстати, буквально в первых числах мая на малой родине артиста в селе Быстрый Исток побывал младший сын Валерия Сергеевича Иван. В частности, он посетил могилу отца. В эти дни там снимали документальный фильм, который приурочен к юбилейной дате и выйдет в эфир Первого канала в июне этого года.

На памятные мероприятия в июне Иван Золотухин и Ирина Линдт тоже приедут. Компанию им составят друзья и коллеги Валерия Сергеевича по Театру на Таганке: Валерий Черняев и Любовь Чиркова.

Основная масса мероприятий будет проходить на площадке Молодежного театра Алтая, худруком которого был Золотухин.

«Программа театром уже анонсирована и билеты на нее находятся в свободной продаже. Перед началом этой программы мы на площадке театра презентуем книгу-альбом, которую подготовил наш Государственный музей истории, литературы, искусства и культуры Алтая», - говорит министр культуры Алтайского края.

Иван Золотухин на могиле отца. Фото: Мемориальный музей В.Золотухина в селе Быстрый Исток

В дальнейшем любой желающий сможет приобрести это издание.

Также значимым событием станет открытие именной аудитории Валерия Сергеевича Золотухина в Алтайском институте культуры. Торжественное событие состоится 22 июня.

Но, конечно же, целый ряд мероприятий пройдут и в Быстром Истоке. Так что земляки артиста тоже будут причастны к столь значимой дате.

300-летие начала горнозаводского производства

В июне же пройдут основные мероприятия в честь 300-летие начала горнозаводского производства на Алтае.

«Важным событием, которое помогает осмыслить значение этой даты, вклада в развитие региона и в развитие страны станет Всероссийская научно-практическая конференция «Фроловские чтения». У нас уже есть заявки из Москвы, Санкт-Петербурга, с Урала, Сибири, из Крыма и Дальнего востока. 26 человек примут участие очно и примерно столько же онлайн. Мы будем использовать гибридный формат», – рассказывает Елена Евгеньевна.

Участники поговорят об истории горного дела в России, обсудят роль личности в региональной истории, наследии изобретателей, инноваторов в истории российских регионов и т.д.

«Я думаю, что это будет хорошим вкладом и в науку, и хорошей страничкой освещения этой темы», - убеждена Безрукова.

25 июня состоится торжественное открытие выставки «Рудный Алтай – достояние России». Ее подготовкой занимается краеведческий музей.

Шукшинские дня на Алтае

Середина лета запомнится жителям Алтайского края Всероссийским фестивалем «Шукшинские дни на Алтае». В этом году ему исполняется 50 лет. Основные мероприятия состоятся с 21 по 25 июля.

На сегодняшний день уже есть первые договоренности с будущими почетными гостями, но их имена пока держатся в строжайшем секрете, а более подробную программу министерство культуры Алтайского края обещало озвучить ближе к фестивалю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Больше 100 заведений примет участие в «Ночи музеев» в Алтайском крае

В Алтайском крае завершается подготовка к Всероссийской акции «Ночь музеев». Она пройдет 16 мая (подробнее)