Как сейчас выглядит могила Валерия Золотухина

Могила Валерия Золотухина (Фото: министерство культуры Алтайского края)

В 2021 году нашему земляку, народному артисту РСФСР Валерию Золотухину исполнилось бы 80 лет. В честь памятной даты в селе Быстрый Исток преобразили его могилу. «Комсомолка» решила узнать, как теперь выглядит место захоронения.

Большой деревянный крест украшает зеленый холмик с цветами. Позади церковь, которую на свои личные деньги восстановил Валерий Сергеевич. Причем помогала ему в этом его последняя любовь – актриса Ирина Линдт. Вот именно так до недавнего времени выглядело место погребения Золотухина.

В год 80-летия со дня его рождения земляки известного артиста решили преобразить могилу, тем самым отдав Валерию Сергеевичу дань памяти и уважения.

- За могилкой мы ухаживаем, но это же земля - дождь, снег, постоянно приходится подправлять, да и деревянный крест недолговечен, могилка выглядит уже неопрятно и надо бы более долговечное решение, - приводит слова жителя села и друга Золотухина Виталия Кирьянова пресс-служба министерства культуры Алтайского края.

В свое время Валерий Золотухин положительно отзывался о Колыванском камнерезном заводе и, памятуя об этом, Кирьянов решил обратиться к нему за поддержкой. Руководство в лице генерального директора Андрея Михеева с готовностью откликнулось. Причем все работы по созданию мемориального комплекса были проведены на условиях благотворительности.

Могила Валерия Золотухина (Фото: министерство культуры Алтайского края)

- Эскиз мемориального сооружения (повторяющий, в том числе, образ установленного ранее деревянного креста) согласовывался заводом как с краевым министерством культуры и с администрацией района, так и с родственниками Валерия Золотухина, - рассказывают в минкультуры.

А вот непосредственно место подготавливали и устанавливали памятник сами жители села. Решили, что сделают это вскладчину, как когда-то Золотухин восстановил храм. Кстати, свой вклад сделал и друг Валерия Сергеевича, артист театра на Таганке Валерий Черняев. Свою лепту внесли артисты Молодежного театра Алтая, брат Владимир Золотухин и племянники артиста.

Благодаря общим усилиям, теперь могила Валерия Золотухина выглядит более ухоженной, создан единый стиль. Есть полная уверенность, что мемориал простоит в первозданном виде долгие годы.

- Всем, кто принимал участие, даже просто советом, Божье Благословение! – пожелал старший сын Валерия Золотухина, священник Денис Золотухин.

- Памятник красивый и светлый - каким и был Валера, - добавил Валерий Черняев.

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