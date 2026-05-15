«Дистанция ломает не тело, а психику». Алексей Смертин рассказал, что испытал во время суточного забега

Алексей после забега. Фото: телеграм-канал Алексея Смертина

В начале мая, на свой 51-й день рождения, бывший футболист «Бордо» и «Челси» Алексей Смертин пробежал ультрамарафон. В этот раз спортсмен решился на суточный бег. Да-да, бежать надо было 24 часа! О том, что он пережил, Алексей написал в своем телеграм-канале.

Накануне Алексей выложил философский пост о том, что испытывает человек, пока бежит целые сутки. Ведь будем честными, большинство людей этого никогда не испытает.

«После суточного забега я понял: ультра (ультрамарафон – прим.ред.) - это вызов не физической подготовке, а внутреннему миру. Первые часы тебя несёт тело. Потом - характер. А после определенного момента тебя может вывозить только смысл», - пишет Смертин.

Вся суть в том, что тебе на долгое время нужно оставаться наедине со своими мыслями, параллельно заставляя себя двигаться дальше и дальше. И тут, как говориться, надо быть в ладу с собой и своей головой

«На 15-м, 18-м, 20-м часу дистанции ты остаёшься один на один с собой настоящим. И если внутри пусто, то дистанция начинает ломать уже не тело, а психику. Именно поэтому ультрамарафонцу недостаточно быть физически сильным. Важно быть крепким ментально, духовно. Тебе должно быть не скучно с самим собой», - говорит Алексей.

По словам спортсмена, забег позволил почувствовать ему себя сильнее ментально. А главное, что «сила - это не умение терпеть. Это спокойствие внутри хаоса».

Напомним, что за 24 часа забега, который проходил 1 – 2 мая, Алексей Смертин преодолел 208 километров. Кстати, такое достижение не позволило спортсмену достигнуть поставленной цели – звания кандидата в мастера спорта. Для этого нужно было пробежать 220 километров. После финиша он

«12 километров не хватило для выполнения норматива кандидата мастера спорта. Был шанс в конце нагнать, мне говорили, что нужно чуть-чуть ускориться, но я понимал, что не могу, сил уже не хватает», - добавил он в беседе с МАТЧ ТВ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Самое сложное – отключить голову». Алексей Смертин в свой 51-ый день рождения пробежал 24-часовой марафон