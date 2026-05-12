«Продолжаем борьбу за титул». Кто приблизил «Зенит» к чемпионству

Два игрока "Зенита" из Барнаула: Ерохин и Соболев. Фото: Анна Мейер, сайт ФК "Зенит"

В прошедшие выходные в Чемпионате России по футболу прошел предпоследний тур. И ситуация складывается так, что с большой долей вероятности чемпионом станет петербуржский «Зенит», а вывел команду на первое место своим голом 36-летний барнаулец Александр Ерохин. Подробнее – в материале «КП»-Барнаул».

Барнаульская сходка

В 29-м туре «Зенит» принимал на своем поле клуб «Сочи», который занимает последнее место в турнирной таблице. Петербуржцев интересовала только победа в матче, ведь они находились на втором месте и отставали от лидирующего «Краснодара» на 1 очко.

Моментов футболисты «Зенита» создали огромное множество, но вот реализация подводила. Причем счет можно было открывать уже на 13-й минуте с пенальти, но с точки промазал Луис Энрике. По поводу пробитого пенальти высказался нападающий «Зенита», барнаулец Александр Соболев. На вопрос: «должен ли бить он?», форвард ответил:

«Не буду комментировать. Наверное, да»

Соболев был очень активен, но остался без результативных действий. А «Сочи» на перерыв ушел, ведя в счете 1:0. Сравнять счет удалось только во втором тайме. А потом слово взял еще один уроженец Барнаула. На 76 минуте на замену выходит Александр Ерохин. И буквально через 8 минут после розыгрыша углового мяч опускается прямо перед Ерохиным. Все, что оставалось сделать 36-летнему полузащитнику – перевести его в ворота. В итоге 36-летний полузащитник вырывает победу в матче для «Зенита», - намекая, что контракт с ним можно бы и продлить.

«Понимали, что сегодня нам нужна только победа. Мы продолжаем борьбу за титул. Выходил только с одной мыслью — помочь команде. Было важно, что была возможность помочь. Постарался воспользоваться моментом. Была задача помогать в атаке. Нужен был прессинг, навал на ворота соперника. Мой приоритет — остаться в «Зените». Я это озвучивал. Конечно, прикладываю все усилия, чтобы играть больше, помогать команде», - приводит слова игрока «Чемпионат».

Ерохин также заявил, что хотел бы продлить контракт на год:

«В этом плане мотивации у меня очень много. Хочу, чтобы всё сложилось, чтобы я продлил контракт ещё на один год»

К слову, о барнаульцах в матче. Кроме Ерохина и Соболева в заявке на игру, но только на скамейке «Сочи» присутствовал вратарь Юрий Дюпин. А комментировал встречу барнаулец Михаил Меламед. Он в своем телеграм-канале со всеми земляками сделал фотографии.

Комментатор Меламед с земляками: Юрий Дюпин, Александр Ерохин и Александр Соболев. Фото: телеграм канал Михаила Меламеда

Кто будет чемпионом?

После победы над «Сочи», со счетом 2:1, «Зенит» поднялся на первое место в турнирной таблице. На следующий день, 11 мая, свою игру проводил «Краснодар» против московского «Динамо». И чемпион прошлого года оступился.

«Динамовцы» одержали победу со счетом 2:1, а решающий вклад внесли бывшие игроки «Зенита». Вратарь Андрей Лунев сделал несколько важных сейвов, а нападающий Иван Сергеев забил победный гол.

В итоге «Краснодар» не смог вернуть себе первую строчку. Теперь все решится в последнем туре. Он пройдет 17 мая. «Зениту» предстоит сыграть с «Ростовом», а «Краснодару» с «Оренбургом». Причем команде из Санкт-Петербурга будет достаточно ничьей для того, чтобы стать чемпионом.

Кстати, суперкомпьютер Opta Sports пересмотрел прогноз на чемпионство в текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги. После 29 туров вероятность победы «Зенита» составляет 84,3%, а «Краснодара» — 15,7%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Забил гол и отдал передачу. Барнаулец Андрей Свечников стал вторым по результативности в истории «Каролины» в плей-офф