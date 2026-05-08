Легкоатлет Шубенков дал совет пойманному на допинге футболисту Заболотному

В свое время Шубенков долго доказывал, что намеренно ничего не принимал Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков, в 2021 году попавшийся на допинге, дал дельный совет футболисту московского «Спартака» Антону Заболотному, также пойманному на положительном тесте.

Как стало известно СМИ, в апреле Заболотный сдал тест на допинг, и он показал положительный результат. В итоге его сначала временно отстранили от деятельности, связанной со спортом, но с 30 апреля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отменило запрет.

Сам футболист признался, что потрясен такими обвинениями и готов бороться за свое честное имя.

«Хочу подчеркнуть: за всю свою продолжительную карьеру я никогда не использовал запрещенные вещества осознанно и тем более для получения каких-либо преимуществ. Мои юристы сняли временный запрет, и в настоящее время я могу тренироваться, участвовать во всех матчах и продолжаю выполнять свои обязательства перед клубом. Разбирательство по моему делу будет продолжено в установленном порядке после сезона, и я намерен доказать свою полную невиновность», — писал спортсмен в своих соцсетях.

Эта история во многом напомнила ситуацию с барнаульским легкоатлетом Сергеем Шубенковым, который на протяжении всей своей спортивной карьеры не давал даже повода усомниться в своей чистоте, но в январе 2021 года внезапно пришло сообщение о том, что его допинг-проба тоже дала положительный результат.

Расследование показало, что в анализах барьериста нашли диуретик, который используется спортсменами для маскировки других запрещенных к использованию препаратов. Шубенков провел собственное расследование, как такое могло произойти, а потом еще долго пытался отмыться от позора, которым его заклеймили заинтересованные структуры. Конкретно в его случае оказалось, что препарат был назначен его сыну и попал в организм случайно и в микроскопических дозах.

От себя лично Сергей посоветовал Заболотному найти конкретный источник, откуда появилось запрещенное вещество.

«Я в свое время нашел саму пилюлю, упаковку от нее, чек из аптеки, фотографировал их, чтобы было видно, что цена на чеке и упаковке совпадает. Показывал рецепт от врача, рассказывал все подробности, кто и для кого это лекарство выписывал, – прокомментировал Шубенков РИА Новости. – Второе – нужно продемонстрировать, что это все было сделано ненамеренно. Ну а дальше - на усмотрение комиссии, которая установит степень вины».

С другой стороны Шубенков считает положительным тот факт, что с Антона так быстро сняли временное отстранение. Это может говорить о том, что препарат, который обнаружили в его пробе, не настолько страшный.

К слову, по данным ТГ-канала «Инсайды от Карпа», Заболотный якобы долгое время принимает лекарство для сосудов. Он сам уведомлял об этом РУСАДА и никаких вопросов к нему не было. Однако на последних сборах близкие купили ему препарат, визуально напоминающий тот, что ему прописан, и вот в нем-то и обнаружились запрещенные вещества.

Тем не менее, Сергей Шубенков считает, что так как проба была положительная, все равно какие-то санкции будут.

«Минималка какая-нибудь будет, обычно полгода дисквалификации. Надеюсь, у Антона все будет хорошо, все получится, и поддержка команды здесь имеет очень большое значение», - считает легкоатлет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я никогда никого не обманывал»: Сергей Шубенков отреагировал на сомнительные результаты допинг-пробы

Допинг-проба барнаульского легкоатлета Сергея Шубенкова дала сомнительный результат (подробнее)

Офицер допинг-контроля взбесил Сергея Шубенкова

Первый официальный старт российских легкоатлетов в этом году - Кубок России в Брянске – омрачился скандалом: разборки произошли между барнаульским барьеристом Сергеем Шубенковым и антидопинговой службой (подробнее)