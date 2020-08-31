Офицер допинг-контроля взбесил Сергея Шубенкова

Несмотря на все "старания" РУСАДА, Сергей Шубенков все же выиграл Кубок России (фото: ВФЛА)

Первый официальный старт российских легкоатлетов в этом году - Кубок России в Брянске – омрачился скандалом: разборки произошли между барнаульским барьеристом Сергеем Шубенковым и антидопинговой службой.

Офицер пришел к спортсмену с вполне вменяемой просьбой – сдать тест на допинг. Однако это следовало сделать прямо «здесь и сейчас» и офицеру было все равно, что до следующего старта оставалось меньше полутора часов. Обо всем этом рассказал сам Сергей Шубенков:

- 29 августа в Брянске после моего предварительного забега на 110 метров с барьерами на Кубке России примерно в 14.35 ко мне подошел инспектор допинг-контроля РУСАДА и вручил уведомление о необходимости пройти процедуру контроля. На мой вопрос, могу ли отдохнуть и должным образом подготовиться к финальному забегу, который должен был состояться в 16.00 (а вход в колрум – в 15.45, то есть примерно через час), офицер ответил, что согласно антидопинговым правилам, я имею право на отсрочку в прохождении процедуры, - рассказывает барьерист. - После получасового отдыха мне понадобилось посетить туалет, о чем я уведомил находящегося поблизости офицера. Она ответила, что такое мое действие будет являться грубым нарушением процедуры, и что мне тогда следует сдать допинг-пробу и надлежащим образом все запротоколировать. В ответ на мои возражения, что мне надо правильно размяться, подготовиться и настроиться, мне сообщили, что на все эти дела времени достаточно, а если я не был готов сходить в туалет сразу после предварительных забегов, я мог бы отдохнуть и на пункте сдачи проб.

По словам прославленного спортсмена, такой ответ его совершенно вывел из себя. «Я был взбешен до крайней степени», - говорит он.

- После этого я имел разговор со старшим инспектором по допинг-контролю на Кубке России, который подтвердил, что офицер полностью действовал в рамках правил, «а пока вы спорите, вы уже могли бы завершить процедуру сдачи проб, она занимает не более 15 минут», - продолжает Шубенков. - В конце концов, я был вынужден согласиться на процедуру контроля, сократив драгоценное время на подготовку. В итоге, действия офицеров РУСАДА на Кубке России привели к тому, что я был поставлен в неравные условия с моими соперниками, которым не пришлось проходить процедуру допинг-контроля, и уменьшать время на отдых и разминку. Указаниями на то, как мне следовало бы работать, я был доведен буквально до белого каления. Сильное эмоциональное волнение непосредственно перед забегом повлияло на мой спортивный результат.

Конечно, Сергей в итоге все же выиграл старт, но его результат – 13,39 секунды, отнюдь не был лучшим в его карьере, тем более с учетом его опыта выступления. К тому же довольно сильно сказалось эмоциональное состояние спортсмена. В конце концов спринтер, со свойственным ему сарказмом, предложил РУСАДА несколько вариантов, как можно брать у спортсменов допинг:

- Почему бы не брать марафонцев на контроль прямо во время бега; или прыгунов между попытками. Если это «не по правилам», то многоборцы между видами - точно ваш вариант, - шутит Шубенков.

В ответ на все претензии титулованного легкоатлета, Российское антидопинговое агентство дало официальный комментарий:

- Действия инспектора допинг-контроля Российского антидопингового агентства "РУСАДА" в полной мере соответствуют международным стандартам тестирования. РУСАДА реализует в своей деятельности принцип формального равенства всех перед нормами и требованиями, регулирующими сферу антидопинговой деятельности как на международном, так и национальном уровне, - говорится в сообщении агентства на официальном сайте.