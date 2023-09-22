Три могилы рядом: на Алтае прошли похороны матери и убитых ею детей

Погибших похоронили в родном селе женщины Фото: СОЦСЕТИ

Женщину, убившую своих детей и покончившую с собой в Барнауле, похоронили в родном селе. Как стало известно «Комсомолке», могилы ее ребятишек находятся рядом с могилой матери.

О прошедшем прощании с погибшими рассказала знакомая семьи. С ее слов, супруг женщины вернулся из командировки, чтобы проститься с родными. Информация из соцсетей о том, что муж якобы не появлялся на похоронах, не подтвердилась. От подробностей прощания наша собеседница воздержалась.

Напомним, 15 сентября в Индустриальном районе города Барнаула произошло страшное ЧП. 31-летняя женщина покончила с собой, пред этим убив своих маленьких детей. По одной из версий 8-месячного малыша и мальчика 3-х лет она отравила. После этого она пошла в соседнюю многоэтажку и покончила с собой.

До декрета женщина работала педиатром. В предсмертной записке она обвинила во всем мужа. Также, по данным источника, мать упомянула в записке о больших финансовых трудностях из-за долгов по кредитам.

СУ СК РФ по Алтайскому краю опубликовали видео с места преступления – квартиры, где проживала семья. На кадрах детская комната, игрушки, книжки, и глядя на них не скажешь, что семья бедствовала, но дальняя родственница женщины заявила в социальных сетях, что супруг погибшей якобы страдал пристрастием к играм.

Знакомые женщины, а также алтайские психологи считают, что глубинной причиной этой трагедии могла стать послеродовая депрессия, которую женщина скрывала от окружающих.

Следствие разбирается в произошедшем и проводит комплекс судебных экспертиз.

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