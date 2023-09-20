«В последнее время была странной и говорила о разводе»: знакомые - о враче из Барнаула, которая убила детей и покончила с собой

Всего месяц назад Ирина выкладывала видео с малышом, на котором она улыбается. Скриншот видео из соцсетей

«Комсомолке» стали известны новые подробности о жительнице Барнаула, которая убила своих маленьких сыновей, а после покончила с собой. О том, какой была женщины и какие у нее были отношения с мужем, рассказали знакомые семьи.

«Никогда бы не подумали»

28 сентября Ирине Д. (имя изменено – прим. ред.) могло исполниться 32 года. Она училась в Алтайском государственном медицинском университете, окончила факультет педиатрии, после отучилась в интернатуре и пошла работать по специальности – врачом-педиатром в одну из районных больниц Алтайского края. Работала она там до декретного отпуска, который взяла в 2019 году.

По словам знакомых, Ирина не была похожа на человека, который способен причинить кому-то вред. И все в один голос утверждают, что она очень любила детей.

- Она училась очень хорошо и прилежно, была профоргом, участвовала во всех мероприятиях и всегда была в числе первых. В детях души не чаяла. Особенно в своих. Она их любила всем сердцем, - рассказывает одна из ее одногруппниц.

Кроме того, женщина была целеустремленной, уверенной в себе, за словом в карман не лезла и могла за себя постоять, но в последние годы, как говорят ее знакомые, она изменилась.

- Я знаю ее еще лет с 20, и мне показалось, что она стала немного мягче, стала такой домашней что ли. Не особо любила выбираться из дома на какие-то вечеринки. Возможно, материнство ее изменило действительно, а может, замужество. Никогда бы не смогла подумать, что она способна на что-то подобное. Знаете, есть категории людей, от которых такого не то, чтобы ждешь, но если подобное случается, то не удивляешься. А тут мы все оказались в шоке и в ступоре. За несколько дней до трагедии мы с ней общались, и все было как обычно. Она не казалась мне подавленной, - говорит одна из приятельниц Ирины.

Да и в целом окружающие, даже если и замечали перемены, то объясняли это тем, что женщина находится в декрете и сильно устает.

Старшему сынишке было всего три года Фото: СОЦСЕТИ

- У нее муж работает вахтовым методом, и когда он уезжал, она оставалась совсем одна с двумя детьми. Ее родная мама помогала по мере возможности, родители жили в деревне и, постоянно находиться рядом с внуками бабушка не могла. Судя по фотографиям, Ирина очень похудела в последнее время, выглядела болезненно. Сейчас, после всего произошедшего, я начинаю вспоминать, что с ней иногда действительно происходило что-то странное. Мне казалось, что она немного заторможена, делает большие паузы между словами, но я списывала все это на усталость. А в свете последних событий, кажется, что у нее могла начаться послеродовая депрессия, - вспоминает знакомая Ирины.

Другие знакомые тоже соглашаются с этой версией. Действительно, такое могло случиться, но Ирина могла скрыть факт депрессии от окружающих.

Муж – абьюзер?

Ранее сообщалось, что в предсмертной записке Ирина упомянула мужа и обвинила его во всех своих бедах. В частности, в том, что он набрал много кредитов. Приятельницы же говорят, что даже не догадывались о том, что семья испытывала финансовые сложности.

А еще Ирина рассказывала знакомым, что ее супруг якобы абьюзер: беспочвенно ревнует жену и даже не позволял ей одно время вести соцсети.

- Знаете, у него были такие замашки, контролировать ему нравилось, но она и сама не против была. 10 лет у них отношения, и ее все устраивало вроде бы. Но однажды она пожаловалась на то, что он абъюзер. Я спросила, с чего вдруг такие мысли, и она рассказала, что она долгое время не замечала, а теперь открылись глаза, что для нее все стало очевидно - делится другая приятельница.

По рассказам ее приятельниц, женщина даже стала задумываться о разводе, но никто ее в этом решении не поддержал:

- Многие пытались отговорить Ирину от развода, но она настаивала на своем решении и не хотела даже слышать о том, чтобы сохранить брак. Ну, сами подумайте, двое детей, декрет. Это же невероятно тяжело! Но знаете что? Она строила планы, грандиозные планы.

Говорила, что хочет поднять детей, а мужчина ей не нужен. Она хотела новую квартиру, чистую в новом доме, хотела начать новую жизнь. Самостоятельную.

«Решила все заранее»

Между тем, одна из дальних родственниц предполагает, что Ирина заранее тщательно спланировала убийство детей и самоубийство.

- Я думаю, что она все заранее решила, что это не было импульсивным поступком. И еще я ни за что не поверю в то, что она смогла бы убить своих детей из чувства мести мужу. Возможно, у ней помутился рассудок, и она стала видеть все во мрачных тонах. В любом случае для того, чтобы женщина на такое решилась, должна быть почва для этого, значит что-то в ее жизни происходило. Может муж и был сложным человеком, но, конечно, не до такой степени, чтобы она решила умереть, прихватив на тот свет детей. Она любила детей, очень любила. Видимо ей действительно было невероятно тяжело. В голове не укладывается все это, - сокрушается одна из родственниц женщины.

Детская комната в квартире, где все случилось. Скриншот видео СУ СК РФ по Алтайскому краю

После трагедии в социальных сетях опубликовали видео с последними минутами жизни Ирины. Эта видеозапись из подъезда соседнего 25-этажного дома, куда она направилась после убийства детей, чтобы лишить себя жизни. На ней женщина ждет лифт. Подруга отмечает, что в этот момент Ирина ведет себя не типично:

- Судя по тому, как она себя ведет, становится очевидно, что она не в себе. Ну не будет человек в адекватном состоянии, после убийства любимых детей стоять так спокойно. Скорее всего у ней действительно разум помутился настолько, что она уже была не в себе. Границы реальности размылись.

Одна из знакомых Ирины - тоже мама. И она отмечает, что после рождения первенца ей приходилось невероятно тяжело.

Детская комната в квартире, где все случилось. Скриншот видео СУ СК РФ по Алтайскому краю

- Знаете у нас с темой психического здоровья мамочек все очень сложно. Никакого контроля нет, обратиться за помощью, если депрессия – страшно. Это же какой позор – так многие считают. А моих знакомых мамочек помещали на лечение с депрессией. Не знаю, как их там лечили, но все живы, - говорит знакомая.

Пока доподлинно не известно, как именно погибли дети, но соседи утверждали, что полиция искала в мусорных баках упаковку от каких-то препаратов.

- В целях установления причины смерти, в настоящее время проводится комплекс судебных экспертиз, - пояснили в пресс-службе СУ СК России по Алтайскому краю.

Кажется счастливой

На фотографиях в социальных сетях Ирина кажется счастливой. Ни слова, ни полслова о том, что ее что-то гложет. Ни мрачных песен или фотографий, ничего даже отдаленно похожего. Под одним из фото с малышом – трогательный детский стишок про маму:

«…За лапку Совёнка взяла и неспешно

Домой полетела меж сосен и вешек.

А он посмотрел на нее, на весу:

Она была самой красивой в лесу...»

- Ира была закрытым человеком, мало говорила о семье, только вскользь, поэтому мы можем только предполагать, что с ней произошло. Вообще я так скажу, никто не сможет понять человека, пока не окажется на его месте. Неизвестно почему это произошло, почему она на это решилась, но я считаю, что будь она в здравом рассудке, она бы на это не пошла, - подытожила беседу одна из приятельниц.

Ирину похоронили на малой родине в одном из сел Алтайского края. Когда состоятся похороны детей, пока неизвестно.

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