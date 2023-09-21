«Не критикуйте, а помогайте»: можно ли было спасти убившую детей и покончившую с собой мать в Барнауле

Знакомые женщины предполагают, что у нее была депрессия. Скриншот видео youtube.com/канал ИА «Амител»

15 сентября в Барнауле 31-летняя женщина убила своих детей: восьмимесячного малыша и трехлетнего мальчика. Позже она свела счеты с жизнью, в соседней с ее домом многоэтажке. Она оставила предсмертную записку, в которой обвинила в случившимся мужа. Он в это время был на заработках на Севере. Молодая женщина до декрета работала педиатром. Ее знакомые не верят, что она могла причинить вред детям, находясь в здравом рассудке, ведь она очень любила своих малышей. Знакомые заподозрили, что у нее была послеродовая депрессия, и по их мнению трагедия могла бы и не случиться, если бы женщина вовремя получила квалифицированную помощь.

- Судя по фотографиям, Ирина (имя изменено, прим. ред.) очень похудела в последнее время, выглядела болезненно. Сейчас, после всего произошедшего, я начинаю вспоминать, что с ней иногда действительно происходило что-то странное. Мне казалось, что она немного заторможена, делает большие паузы между словами, но я списывала все это на усталость. А в свете последних событий, кажется, что у нее могла начаться послеродовая депрессия, - вспоминает знакомая Ирины.

О симптомах, причинах и способах помощи молодым мамам, страдающим послеродовой депрессией, рассказала психолог Алтайского кризисного центра для женщин Мария Никулина.

Причины возникновения

Одной из причин формирования послеродовой депрессии может стать негативная оценка со стороны окружающих. Например, родственники, подруги могут указывать молодой маме на какие-то огрехи. Молодая мама может начать под влиянием чужих оценочных суждений требовать от себя идеальности. Может развиться перфекционизм.

- Парадокс тут в том, что критикующие, оценивающие люди могут прикрываться тем, что хотят помочь, объяснить маме как правильно ухаживать за ребенком, особенно старшее поколение, но все в итоге приводит к тому, что женщина начинает слишком многого от себя требовать, сомневаться в себе, в том, что способна справиться с маленьким ребенком самостоятельно. Такие мыслим могут привести к депрессии, - объясняет Мария.

Второй причиной может стать то, что молодая мама может не чувствовать радости от рождения ребенка, не ощущать эйфорию, которую ожидала от рождения ребенка.

- Начинается самобичевание, мысли, что что-то не так. В этом случае важно отметить, что все мы разные, у нас разные чувства. Материнство не стоит идеализировать. Сейчас такой мир, что все демонстрируют красивую картинку, но все-таки реальность может быть от нее далека. Все мы сталкиваемся с грустью, с бессилием, все не может быть на 100% хорошо, - говорит психолог.

Третья причина — это биохимические процессы мозга, изменение гормонального фона. Важно знать и понимать, что это физиологический процесс, тесно связанный с материнством.

- Генетика также может влиять на развитие послеродовой депрессии. Если у родственников наблюдались депрессивные эпизоды, то есть вероятность, что она передастся генетически, - рассказала специалист.

Как помочь молодой маме

- Первая помощь должна исходить от близких, конечно. Еще до рождения ребенка необходимо распределить обязанности и четко проговорить кто и за что будет отвечать, - отмечает Мария.

Поддерживающее, а не критикующее окружение имеет огромную роль в части профилактики возникновения послеродовой депрессии. Молодая мама не должна сталкиваться с критикой. Также хорошо бы уточнить, какая именно поддержка требуется молодой маме. Кому-то будет достаточно, чтобы помогли с работой по дому, а кому-то важно чтобы его выслушали.

- Кроме этого, молодая мама не должна забывать о своих потребностях. Это как в самолете – наденьте кислородную маску сначала на себя, потом на детей. То есть, если мама не заботится о себе, пребывает в плохом настроении, замученная, то о какой заботе и уходе за ребенком может идти речь в данном случае? В жизни может присутствовать что-то, что отвлекает. Это может быть творчество, занятие спортом, уходовые процедуры, встречи с друзьями и другое, - советует психолог.

Как определить послеродовую депрессию

Есть три основных симптома:

- Сниженное настроение в течении нескольких недель

- Утрата интереса и удовольствия. Женщине перестает приносить удовольствие все то, что раньше радовало. Даже какие-то на первый взгляд мелочи – съесть что-то вкусное, например.

- Повышенная утомляемость, снижение активности.

Также есть дополнительные симптомы:

- Сниженная самооценка, отсутствие уверенности в себе

- Чувство вины, стыда, мрачные мысли относительно будущего.

- Нарушенный сон. Тут важно упомянуть, что с появлением малыша распорядок дня меняется, но речь скорее о том, что если малыш спит, а женщина уснуть в это время не может, – то это уже звоночек.

- Сниженный или повышенный аппетит.

- Беспричинная плаксивость, повышенная тревожность, раздражительность,

- Необоснованные страхи за здоровье ребенка. Неуверенность в собственных навыках ухода и воспитания. Женщина может считать, что не очень хорошо выполняет свои обязанности. Идеализирует себя, как мать. Считает, что должна быть лучше, стараться больше.

Для постановки диагноза должны наблюдаться два основных симптома из трех в сочетании с двумя дополнительными.

- Эти симптомы необходимо знать, необходимо понимать, что такой недуг существует и сталкиваются с ним гораздо больше женщин, чем может показаться на первый взгляд. Зачастую послеродовая депрессия переносится в домашних условиях, может даже возникать страх открыться, поделиться своими наблюдениями за собой с близкими. Но есть не очень приятный факт – родственники могут неверно расценить происходящее с женщиной. Из-за того, что большое количество людей не признают в депрессии болезнь, считая ее банальной ленью, женщина может оказаться в условиях непонимания. А это чревато тем, что болезнь может развиться вплоть до тяжелых состояний, может даже вылиться в психоз, - предупреждает Мария.

Каких-то конкретных цифр заболеваемостью депрессией в России мы не имеем, так как вести подсчет в ситуации, когда не все обращаются за помощью, за диагностикой, не представляется возможным.

В любом случае – знание симптомов депрессии, послеродовой депрессии нужно для того, чтобы суметь распознать ее у себя или у близких и вовремя сориентироваться.

Куда обратиться, если заподозрили депрессию

Во-первых – это кризисная линия для женщин. Здесь молодая мама может получить экспресс-консультацию, какие-то рекомендации для выравнивания психо-эмоционального фона, просто выговориться.

Номер телефона кризисной линии: 8-800-211-47-17. Работает с 9 утра до 17:30

Во-вторых, можно записаться на индивидуальную консультацию. Понятное дело, что с маленькими детьми сложно выбраться из дома, но на этот случай мы ведем консультации онлайн - в скайпе, в ватсапе, по телефону. Можно, конечно, приехать лично, если такая возможность есть.

Телефон для записи на индивидуальную консультацию: 8(3852) 34-22-55

Также, можно обратиться за помощью к психиатру либо психотерапевту в клинику неврозов Алтайской краевой клинической психиатрической больницы им. Эрдмана. Только психиатр сможет поставить диагноз и подобрать правильную фарматерапию.

Ну, и четвертое, в качестве поддержки можно записаться группу поддержки «Мама в ресурсе» от кризисного центра. Она проходит в онлайн-формате. Запись на нее по тому же телефону, что и на индивидуальную консультацию: 8(3852) 34-22-55

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«В последнее время была странной и говорила о разводе»: знакомые - о враче из Барнаула, которая убила детей и покончила с собой

Знакомые рассказали о враче из Барнаула, которая убила детей и покончила с собой (подробнее)