Основатель CanoeSport Сергей Медведев: Барнаул – гребной город

Сергей Медведев - потомственный гребец Фото: Олег УКЛАДОВ

17 сентября в Барнауле официально завершился крупный международный турнир по гребле «Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко», однако по сей день это событие продолжают обсуждать.

В этом году на протяжении трех дней с болельщиками и спортсменами работали телеведущая «Матч ТВ» Эмма Гаджиева и главный редактор портала о гребле Canoesport Сергей Медведев. «Комсомолка» пообщалась с известным байдарочником и узнала его мнение о том, как правильно воспитать характер чемпиона.

Сергей – это уникальный человек: он байдарочник уже в третьем поколении! Греблей занимались его родители, и они же тренировали своих сыновей, бабушка и дедушка также сидели в лодке. Кажется, у детей самого Медведева тоже выбора не будет: они уже сейчас выходят на воду.

В Барнауле, по мнению Сергея, созданы прекрасные условия, чтобы растить настоящих чемпионов.

– В последний раз я был здесь в августе, комментировал соревнования «Кубок памяти Константина Костенко», а также в прошлом году был на установлении рекорда по выходу на воду на SUPах и «Драконах». Здесь очень здорово, и мне нравится Барнаул тем, как тут дружелюбно. Здесь хорошая и добрая атмосфера. Я постоянно слежу за тем, как здесь круто вкладываются в развитие гребных видов спорта. Сейчас вижу другое русло, оно уже имеет форму настоящего гребного канала. Но при этом он постоянно дорабатывается. Если раньше он был немного похож на озеро, то сейчас это настоящий профессиональный канал. А что еще мне очень нравится в вашем регионе, что перед соревнованиями и на радио идет продвижение, и на телевидении. То есть не просто идет подготовка, а информируют, приглашают людей. Вот, к примеру, сегодня мне понравилось, что ведущие общались со зрителями, задавали им вопросы, и пусть они чего-то не знают, но они приходят, интересуются этим видом спорта, и это очень круто.

Сергей Медведев высоко оценил техническое оснащение гребного канала Фото: Олег УКЛАДОВ

– Часто говорят, что трудности только закаляют спортивный характер. Мы прекрасно знаем, в каких непростых условиях тренировался в свое время и сам Константин Костенко, и Андрей Крайтор. Сейчас же детям, по сути, созданы «тепличные» условия. Вам не кажется, что это может только расслабить их?

– Это просто мы жили в таких условиях. Я, наоборот, считаю, что мы должны меняться к лучшему. Скажу так: есть страны, которые имеют очень хороший успех в гребле, например, Венгрия, Германия, Испания. У них самые лучшие условия, поэтому они и результат показывают. У нас тоже должны быть хорошие условия. Наши спортсмены должны видеть только красивую сторону и развиваться в самых лучших условиях. Тогда и конкуренции будет больше, а мы будем видеть красивую картинку. Это мы с вами выросли в таких жестких условиях. Значит, мы молодцы, что смогли выжить и добиться успеха. Но я считаю, что больше вырастет хороших спортсменов, если они будут в нормальных условиях тренироваться и развиваться – это 100%. К тому же очень важно, чтобы молодежь лично видела такие соревнования и знала, к чему стремиться. Потом у них еще на год будет запал, а это важно, так как впереди зима. Я с ребятами разговаривал, спрашивал, чем они занимаются, когда нет воды, говорят, что на тренажерах, но, в основном, лыжи. Зима – это очень тяжелый период для каждого гребца, а особенно в Сибири. С учетом того, что на вашем канале уже прошло четыре крупных международных турнира, то ваш город можно называть гребным. Не знаю, какие еще соревнования проходят и по каким видам спорта, но стопудово ассоциация с греблей уже есть.

Основатель сайта CanoeSport уже провел в Барнауле несколько соревнований Фото: Олег УКЛАДОВ

– На ваш профессиональный взгляд, с технической точки зрения чего еще не хватает каналу?

– Я в этот приезд ходил на гребном канале, да и раньше тоже. К самой дистанции вообще нет вопросов. Здесь и роза ветров хорошо распределена. Нет супер сильного шквалистого ветра, а для гребного канала это очень важно.

Байдарочник уже не в первый раз в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

– Говорят, что не хватает длинных дистанций?

– Здесь же есть тысяча метров. Этого вполне достаточно. А зачем больше? Здесь есть обводное русло. Я думаю, этого за глаза хватает. Вот у нас в Санкт-Петербурге как раз недостаток. К примеру, нет девяти вод, а у вас с этим все в порядке. Здесь все отлично, все сделано по стандартам. В нужном месте стоит вышка. К тому же за это лето доработали само русло, намыли берег. Есть стартовая система, есть ловушки, есть хорошие дистанции, буйки, дорожки, финишный створ. Вопросов вообще нет. И именно поэтому здесь и проходят международные соревнования самого высокого уровня.

– Вы часто записываете ролики с разными экспериментами на байдарке. Что новенького придумали? Чего нам ждать? Какую фишку?

– Сейчас уже тяжеловато с каждым разом придумывать что-то новое. Идеи рождаются внезапно.

Напарницей Сергея Медведева по «Алтайской регате» стала Эмма Гаджиева Фото: Олег УКЛАДОВ

– Можно попробовать поставить байдарку на SUP, который установлен на «Драконе»?

– Спасибо за идею, я подумаю. А вообще я давно вынашиваю идею сделать эскимосский переворот в классической байдарке. Это очень сложный трюк, и в мире мало кто может его сделать. Но я научился, осталось пересесть в классическую лодку. Так что цель практически достигнута, и теперь надо дальше работать. Думаю, можно попробовать сделать эскимосский переворот на SUPе. Я уже видел, что люди садятся и сидя переворачиваются с веслом. Это тоже очень тяжелый трюк, так что можно попробовать. Да и вообще сам SUP для меня пока еще необузданное ремесло, потому что в байдарке, можно сказать, я уже все умею делать. А еще можно что-то с каноэ попробовать. Кстати, я в свое время придумал интересный микст: если сейчас на соревнованиях совмещают парней и девушек, то почему-то нет байдарки с каноэ. А я такое сделал! Лет пять назад я записал видео, где я встал как каноист на второй номер, а на первом сидел байдарочник. Мы гребли в такт, но в итоге напарник делал цикл гребли, а я все время попадал ему в левое весло. Мне кажется, такой микст интересный. Надо только доработать в перспективе и включить его в программу международных соревнований. В качестве шоу было бы интересно посмотреть. Взять суперкрутого каноиста и байдарочника, скрестить их и посмотреть, что получится.

Сергей Медведев сам рассказывает читателям о гребле Фото: Олег УКЛАДОВ

– Правильно! А то вечно идет спор кто круче: байдарочник или каноист.

– Да! А вот давайте сделаем микст. Это будет прикольно. Это охарактеризовало бы то, почему соревнования называются «гребля на байдарках и каноэ».

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