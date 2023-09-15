В Барнауле стартовала «Алтайская регата»

Организаторы соревнований: Андрей Агеев, Юрий Шамков, Юрий Постригай, Александр Агеев и Александр Дьяченко Фото: Анна СЕМИНА

15 сентября в Барнауле стартовали соревнования «Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ».

Уже в первый день на гребном канале интересных событий – хоть отбавляй: и досадные падения в воду с SUPа, и дисквалификация одной из лодок «Драконов», и бдительная охрана, которая настолько ответственно подошла к работе, что не пустила на территорию спортшколы главных виновников торжества – Андрея и Александра Агеевых, Юрия Постригай и Александра Дьяченко. Как оказалось, им еще не выдали бейджи, а без них вход в зону спортсменов закрыт всем, вне зависимости от статуса и достижений.

Впрочем, VIPов это нисколько не расстроило, а только обрадовало – насколько все четко организовано, ведь на принимающей стороне тоже лежит большая ответственность.

– Я не первый раз на Алтае, и в первую очередь поражает красота природы и искренность людей. Мы были здесь на этапе Кубка мира, и я такой теплоты и искренности от зрителей никогда не видел. Конечно, нас сюда тянет. А когда встал вопрос о том, что Международная федерация готова нам дать статус Кубка мира, но только не в Москве, а в регионах, то мы все вместе, не сомневаясь, выбрали Алтайский край и Барнаул. Для нас это как бриллиант Сибири, - говорит Александр Агеев. – Нам очень здесь нравится и надеемся, что соревнования здесь станут доброй традицией, а мы сможем развивать здесь греблю и сделаем некую изюминку из этих Кубков. Будем привозить сюда лучших спортсменов планеты. Это тоже своего рода посыл миру, чтобы показать, что мы здесь все хорошие люди, что здесь живут простые и искренние люди, что сюда надо приезжать любоваться этим регионом и этой страной.

Александр Агеев Фото: Олег УКЛАДОВ

По словам Александра Дьяченко, состав участников «Алтайской регаты» довольно презентабельный: чемпионы России, чемпионы мира. Некоторые из гребцов буквально несколько дней назад еще гонялись на первенстве планеты, и вот они здесь, в Сибири. Для некоторых приезд в Россию был первым в жизни - и сразу так далеко.

– Сначала мы долетели до Москвы, потом до Новосибирска, оттуда еще несколько часов до Алтая, и вот мы здесь, - рассказывает участница из Узбекистана.

– Все ребята настроены на борьбу, и поэтому будет интересно посмотреть, поскольку мы все же находимся в некой изоляции. Сейчас будет возможность испытать на прочность друг друга. Кстати, еще интересно будет посмотреть на эстафеты, которые настолько интересно замиксовались, что сложно даже предугадать, кто будет явным фаворитом, - добавляет Дьяченко.

Александр Дьяченко Фото: Олег УКЛАДОВ

Кстати, именно спортивная часть соревнований имеет свои отличия от прошлых «Кубков ААА». Организаторы добавили новые дисциплины. Да, это не только про спорт, но и в какой-то степени про шоу, ведь гребцы, в том числе выступают для зрителей.

Тарелочка на счастье Фото: Анна СЕМИНА

– Мы принципиально придумываем новые интересные программы, которые не повторяются. И здесь мы тоже привнесли очень много нового, чтобы было интересно сюда приехать и поучаствовать. В этот раз у нас будут парные замиксованные заезды. Вчера состоялась жеребьевка, и до последнего было непонятно, кто с кем будет идти дистанцию. Кто-то даже пытался делать ставки, но в итоге получилось не так, как предполагали. Да, кому-то повезло с более сильным напарником, - говорит Андрей Агеев.

Андрей Агеев Фото: Олег УКЛАДОВ

Президент Федерации гребли на байдарках и каноэ Алтайского края Юрий Шамков подчеркнул, что он рад тому, что в этом году в Барнауле удалось провести не просто соревнования, а, во-первых, в очередной раз с международным статусом, а во-вторых, в содружестве с братьями Агеевыми и олимпийскими чемпионами Простригаем и Дьяченко.

Юрий Шамков Фото: Олег УКЛАДОВ

– Понимаете, во всех странах есть принципиальная разница между столицей и региональным городом. Соответственно, подходы другие. У нас, например, более эмоционально люди реагирует, более открытые. Помните, как на Кубке мира по восемь тысяч человек в день приезжали? Я и сейчас ожидаю такой же интерес, – признается Шамков. – Плюс мы стали развивать новые для себя подвиды гребли – «Драконы» и SUPы. Я думаю, что сегодняшние старты «Алтайская регата» дадут толчок к развитию, поскольку мы рассчитываем, что и в следующем году проведем ряд значимых и интересных соревнований.

А чтобы все сбылось и этот Кубок и последующие старты прошли как надо, организаторы на счастье разбили «именную» тарелочку, и каждый из них забрал себе на память по осколку.

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ» Фото: Олег УКЛАДОВ

Сергей Медведев - комментатор соревнований Фото: Олег УКЛАДОВ

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ» Фото: Олег УКЛАДОВ

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