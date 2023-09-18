«Алтайская регата» в Барнауле завершилась костюмированным парадом на SUPах

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко» Фото: Виталий БАРАБАШ

Фееричным костюмированным заездом на SUPах, эстафетами и другими стартами завершились в Барнауле крупные международные соревнования «Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ».

Впервые ежегодные соревнования на «Кубок ААА» приехали в Барнаул. Для некоторых участников оказалось непростой задачей попасть не просто в Россию, а сразу в самое сердце Сибири. Многие вообще оказались здесь впервые. О том, какие еще испытания для них подготовили организаторы, они узнали уже на месте. Кто-то был удивлен, кто-то в приятном шоке, но по итогу это оказался очень интересный опыт как для самих гребцов, так и для зрителей.

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко» Фото: Виталий БАРАБАШ

– Я в полном восторге от участия в соревнованиях здесь, в России. Меня приняли на «ура», встретили очень радушно, – рассказывала представительница команды Чили Паула Гомес в ожидании своего выхода на воду. – Я чувствую себя здесь здорово. Здесь очень красивое место, и я просто в предвкушении возможности соревноваться. Это первый раз, когда я пробую смешанный заезд с партнером из другой страны. И впервые буду участвовать в эстафете. Так что я просто схожу с ума от волнения, радости и счастья. Спасибо большое за приглашение.

У себя на родине Паула стала победительницей Панамериканских игр среди спортсменов до 23 лет, а после получила приглашение на «Алтайскую регату» и просто не смогла отказать. Девушка была в восторге от всего происходящего. И причем не только от своей дисциплины, но и от гонок на «Драконах» и SUPах. А именно парадом на «досках» завершился третий соревновательный день.

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко» Фото: Виталий БАРАБАШ

По условиям участия, в параде гребцы должны были не просто проплыть по каналу, а сделать это эффектно, в красочном костюме. Поэтому кто-то нарядился императрицей, кто-то в свадебное платье, были и банщики, и папуас, и зебры, и женщины-кошки и многие другие. Но больше всех поразила серферша в костюме Малефисенты. Девушка так точно повторила образ Анджелины Джоли, что однозначно покорила сердца и зрителей, и жюри. В итоге ей присудили победу и вручили приз.

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко» Фото: Виталий БАРАБАШ

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко» Фото: Виталий БАРАБАШ

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко» Фото: Виталий БАРАБАШ

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко» Фото: Виталий БАРАБАШ

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко» Фото: Виталий БАРАБАШ

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко» Фото: Виталий БАРАБАШ

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко» Фото: Виталий БАРАБАШ

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко» Фото: Виталий БАРАБАШ

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко» Фото: Виталий БАРАБАШ

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко» Фото: Виталий БАРАБАШ

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко» Фото: Виталий БАРАБАШ

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко» Фото: Виталий БАРАБАШ

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко» Фото: Виталий БАРАБАШ

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко» Фото: Виталий БАРАБАШ

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко» Фото: Виталий БАРАБАШ

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко» Фото: Виталий БАРАБАШ

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко» Фото: Виталий БАРАБАШ

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко» Фото: Виталий БАРАБАШ

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко» Фото: Виталий БАРАБАШ

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко» Фото: Виталий БАРАБАШ

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко» Фото: Виталий БАРАБАШ

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко» Фото: Виталий БАРАБАШ

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко» Фото: Виталий БАРАБАШ

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко» Фото: Виталий БАРАБАШ

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко» Фото: Виталий БАРАБАШ

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко» Фото: Виталий БАРАБАШ

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко» Фото: Виталий БАРАБАШ

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко» Фото: Виталий БАРАБАШ

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко» Фото: Виталий БАРАБАШ

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко» Фото: Виталий БАРАБАШ

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко» Фото: Виталий БАРАБАШ

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко» Фото: Виталий БАРАБАШ

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