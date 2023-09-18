Была врачом: стали известны новые подробности о матери, убившей детей и покончившей с собой в Барнауле

Кажется, что женщина была вполне спокойной. Скриншот видео youtube.com/канал ИА «Амител»

15 сентября барнаульцы содрогнулись от новости о том, что в Индустриальном районе города молодая женщина убила двух своих маленьких сыновей, а после свела счеты с жизнью. Младшему мальчику было всего 8 месяцев, а старшему — три года…

Трагедия случилась 15 сентября в квартире, где проживала семья. По некоторым данным, 31-летняя женщина отравила детей таблетками, во всяком случае, соседи говорят, что полиция искала именно упаковку от препарата. Вероятно, она знала, каким именно образом совершить непоправимое. Ведь, со слов достоверного источника, женщина была доктором, возможно, педиатром.

Дом, где проживала семья Фото: Анна Усик

После чудовищного преступления мать написала предсмертную записку и отправилась в соседний 25-этажный дом, чтобы свести счеты с жизнью.

В социальных сетях и в СМИ опубликовали видео из этого дома. На кадрах видно, что ухоженная брюнетка в джинсах и футболке спокойно ждет лифт, внимательно изучает информационный стенд, на ее телефоне открыт мессенджер. Кажется, что она абсолютно спокойна. Ничего не говорит о том, что она загубила две жизни и в следующие минуты ее собственная жизнь оборвется.

Соседи рассказали «Комсомолке», что женщину, которая явно находилась в декретном отпуске, редко видели на детской площадке, в основном, со старшим мальчиком гулял отец. Семья жила спокойно, тихо, претензий к ним ни у кого не было.

Также, следственный комитет опубликовал видео из квартиры, где проживала семья. Судя по всему, жили они благополучно. В доме порядок, на балконе сушатся детские вещи, много игрушек, детских книжек. Видно, что семья не испытывала острой нужды. Однако, как говорят, пара была серьезно закредитована.

- Мы все в шоке, конечно. Видели ее редко очень, кто бы мог подумать. Насколько знаю, муж у неё сейчас на заработках на Севере, - рассказали соседи.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии, назначен комплекс судебных экспертиз. В ходе расследования уголовного дела также будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Расследование уголовного дела по статье «Убийство малолетних» находится на контроле руководства следственного управления СК России по Алтайскому краю,- сообщили в ведомстве.

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