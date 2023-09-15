Украшение для ведьм. Натуралист с Алтая сфотографировала фантастические мини-грибы

Хлороцибория сине-зеленоватая растет на упавших деревьях и окрашивает древесину в синий цвет. Фото Светланы Кулевой

Лето и осень в этом году порадовали грибным урожаем. После обильных дождей на Алтае их наросло видимо-невидимо. Россыпь аппетитных грибочков самых разных форм и размеров красуется теперь и в соцсетях. Это и гигантские - в девять кило (!) лангермании (родственники дождевиков), и белые богатыри с килограмм, и красавцы-подберезовики, и румяные рыжики, и т. д.

Экзотические грибные шедевры природы. Фото Светланы Кулевой

Кроме прочего, народ после лесных вылазок демонстрировал и фото редких грибов с экзотическими народными названиями. К примеру, «ведьмину серу» – по-научному трутовик серно-желтый, «грибную капусту» - парассис курчавый, «дьявольский зуб» - гиднеллум пека.

Экзотические грибные шедевры природы. Фото Светланы Кулевой

А на днях фотограф-натуралист из Заринска Светлана Кулева разместила на своих страничках в соцсетях фантастическую красотищу микроскопических грибочков, которые явно понравились бы лесным колдуньям как украшение или изящное яство. Посмотрите и полюбуйтесь на это великолепие – тут и фиолетово-голубые экземпляры, похожие на цветы, и оранжево-желтые, которые уже сравнили и с икрой, и с ягодами облепихи, и кругляши с бордовым оттенком, похожие, по версии комментаторов, на ломтики сыро-вяленной колбасы, и другие завораживающие шедевры природы.

Экзотические грибные шедевры природы. Фото Светланы Кулевой

- Многие из этих грибочков меньше спичечной головки, - рассказывает Светлана, - поэтому их обычным взглядом можно и не заметить, а при увеличении через объектив - глаз не оторвать.

Экзотические грибные шедевры природы. Фото Светланы Кулевой

Экзотические грибные шедевры природы. Фото Светланы Кулевой

Экзотические грибные шедевры природы. Фото Светланы Кулевой

Экзотические грибные шедевры природы. Фото Светланы Кулевой

Экзотические грибные шедевры природы. Фото Светланы Кулевой

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