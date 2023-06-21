Восьмиглазые очаровашки. Учитель физики стала домохозяйкой и делает уникальные фото лесных обитателей

Особая страсть фотографа-натуралиста Светланы Кулёвой – лесной микромир: жучки, паучки и т.д. Фото: Светлана Кулёва

Признайтесь, вам ведь тоже иногда хочется убежать в лес, чтобы никого не видеть и не слышать? Настроить свой внутренний приемник на природную волну и слушать ветер, играющий в кронах деревьев-великанов, пение птиц, жужжание насекомых вокруг лесных трав и «топот» трудолюбивых муравьишек, несущих свою тяжелую ношу.

А вот жительница Заринск Светлана Кулёва – счастливый человек, она может позволить себе все это каждый день. Когда-то Светлана работала учителем физики, потом старшиной в пожарной охране, а однажды муж купил ей фотоаппарат и сказал – увольняйся и живи в свое удовольствие! Золото, а не муж! Вот уже почти десять лет домохозяйка Светлана почти каждый день ходит в лес и фотографирует разных козявок, птиц, зверей. Это увлечение не приносит ей абсолютно никакого дохода, но зато дарит незабываемые эмоции и делает абсолютно счастливой.

Вот уже почти десять лет домохозяйка Светлана почти каждый день ходит в лес и фотографирует разных козявок, птиц, зверей. Фото: Светлана Кулёва

Особая страсть – жучки и паучки

- Сначала муж подарил мне «мыльницу». Я гуляла по городу, фотографировала цветочки и птичек, а потом стала все дальше и дальше в лес заходить. Появился азарт – что это за «зверь» такой попался в мой объектив. Стала искать информацию о том, где обитает, чем питается и т.д. Консультировалась с учеными. Увидев, что у меня неплохо получается, муж купил мне «зеркалку» и хорошие объективы, - рассказывает Светлана.

Особая страсть Светланы – это лесной микромир: жучки, паучки и т.д. Действительно, от этих фото просто глаз не оторвать. Порой кажется, что пауки специально позируют ей, смотря всеми своими восемью глазами в камеру.

- Обожаю их, эти малютки – моя любовь! Однажды мне даже удалось сфотографировать паучиху, которая носит на себе огромный выводок паучат! Это так потрясающе! – говорит Светлана.

Паучиха с со своим «детским садом». Фото: Светлана Кулёва

Бывало, случались и казусы. Так, однажды фотограф-натуралист попала под «бомбардировку» дроздов. Для тех, кто не знает – эти птицы дружно всей стаей атакуют врагов пометом, так что попасть под такой «дождь» не очень то приятно!

- Я просто попала под раздачу! Гнезда с выводком дроздов начала потрошить ворона, а я просто в этот момент мимо проходила, однако досталось по полной! Один «снаряд» по уху так зарядил, что оно у меня потом опухло, - смеясь, вспоминает Светлана.

Очень часто в объектив ее фотоаппарата попадают краснокнижные птицы или растения. Свои снимки Светлана выставляет в социальной сети для любителей природы и учёных-биологов iNaturalist, материалы которой часто используют ученые для своих исследований, а заодно и консультируют таких любителей как она.

Скучать некогда

На вопрос о том, не скучно ли каждый день снимать букашек, Кулёва на эмоциях отвечает:

- Конечно, нет! Ведь я каждый день вижу что-нибудь новое – букашечку, птичку, животное или редкое растение. Сейчас у нас в Заринске зацвели орхидеи краснокнижные – это же просто бомба! Вот вы их видели? А я – видела! У меня постоянный азарт найти что-то новенькое!

На своем увлечении Светлана абсолютно никак не зарабатывает. Говорит, для нее это не важно. Люди любуются снимками, восхищаются – и это высшая награда! А еще в прошлом году фотограф-натуралист заняла первое место в конкурсе «Живая природа Алтая» в номинации «Микромир» за фотографию…мухи! Уж такая она красотка вышла, что нельзя не восхищаться! А от института биологии АлтГУ Кулевой дали грамоту за активное изучение природы Алтайского края.

Это фото Кулёвой заняло первое место в конкурсе «Живая природа Алтая» в номинации «Микромир»!

Ужин мужу – святое дело!

Обычно день Светланы строится так: с утра она идет в лес, к обеду возвращается, разбирает фото, а потом занимается домашними делами – убирается, готовит ужин мужу.

- Он, конечно, меня поддерживает в моем увлечении, но совесть то тоже иметь надо! – смеется она. – Хотя, порой бывает, что забудусь, проблужу в лесу до вечера.

Муж Светланы работает на заводе «Алтай-кокс». Его заработка вполне хватает на жизнь их семьи. Да и вообще, тут придерживаются мнения, что не в деньгах счастье! Для него, как для истинного мужчины, главное, чтобы глаза любимой женщины светились счастьем. Приходя с работы, он первым делом задаем вопрос: «Что сегодня необычного сфотографировала?», а потом они вместе разглядывают самые интересные кадры. Родители тоже полностью поддерживают увлечение Светланы. Друзья восхищаются ее снимками, хотя, конечно, когда она уволилась с работы ради увлечения, не все поняли такого поступка и задавали вопросы: «Делать нечего! И зачем тебе это?». Она сама на этот вопрос отвечает просто: «Это залог моего хорошего настроения!».

- Ну, разве можно не улыбнуться, смотря на такого восьмиглазого очаровашку!? – говорит Светлана.

Вот так и живут. С любовью в душе и гармонии с миром.

Фото: Светлана Кулёва

Фото: Светлана Кулёва

Фото: Светлана Кулёва

Фото: Светлана Кулёва

Фото: Светлана Кулёва

Фото: Светлана Кулёва

Фото: Светлана Кулёва

Фото: Светлана Кулёва

Фото: Светлана Кулёва

Фото: Светлана Кулёва

Фото: Светлана Кулёва

Фото: Светлана Кулёва

Фото: Светлана Кулёва

Фото: Светлана Кулёва

Фото: Светлана Кулёва

Фото: Светлана Кулёва

Фото: Светлана Кулёва

Фото: Светлана Кулёва

Фото: Светлана Кулёва

Фото: Светлана Кулёва

Фото: Светлана Кулёва

Фото: Светлана Кулёва

Фото: Светлана Кулёва

Фото: Светлана Кулёва

Фото: Светлана Кулёва

Фото: Светлана Кулёва

Фото: Светлана Кулёва

Фото: Светлана Кулёва

Фото: Светлана Кулёва

Фото: Светлана Кулёва

Фото: Светлана Кулёва

Фото: Светлана Кулёва

Фото: Светлана Кулёва

Фото: Светлана Кулёва

Фото: Светлана Кулёва

Фото: Светлана Кулёва

Фото: Светлана Кулёва

Фото: Светлана Кулёва

Фото: Светлана Кулёва

Фото: Светлана Кулёва

Фото: Светлана Кулёва

Фото: Светлана Кулёва

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