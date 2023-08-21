Девять килограммов! На Алтае собирают гигантские грибы размером с арбуз

Гриб весом 9 кг нашли в Алтайском крае Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В Алтайском крае прошли обильные дожди, а это значит, что грибов в лесах и рощах должно быть много. Жители региона в группе «Грибы и грибники Алтайского края» во «Вконтакте» хвалятся найденными экземплярами весом в 1 или даже 9 кг! «Комсомолка» сделала подборку нескольких находок.

Грибные рекорды

Некоторые фотографии кажутся просто невероятными. Вот такой крупный подосиновик нашелся в Чарышском районе между селами Чарышское и Малый Бащелак. К сожалению, грибок не взвесили.

Огромные грибы находят в Алтайском крае Фото: из личного архива героя(ев) публикации

А вот таких трех «богатырей» обнаружила грибник Наталья.

- Нашла их случайно в околках на подсолнуховых полях во Власихе, - говорит женщина.

Огромные грибы находят в Алтайском крае Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Примерно там же, у поселка Власиха, в Ленточном бору, нашелся крупный белый гриб, да еще и очень необычной формы.

Огромные грибы находят в Алтайском крае Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Несколько раз одна и та же жительница Алтайского края собирала большие грибы, о чем писала в сообществе грибников. Где именно нашлись такие экземпляры, женщина не сказала, но отметила, что вес одного гриба - ровно 1 кг.

Огромные грибы находят в Алтайском крае. Скриншот паблика vk.com/gribniki22rus

В барнаульском бору нашелся белый гриб весом больше 600 грамм.

Огромные грибы находят в Алтайском крае Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Ну, и рекордсменом стал гриб, выросший прямо на улице посреди села Родино. Его вес составил ровно 9 килограммов! По словам молодого человека, отец которого нашел гриб, пробовать его не рискнули, а на месте, где он рос, есть еще два дождевика поменьше.

Огромные грибы находят в Алтайском крае Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Мнение эксперта

- Грибы могут вырасти до больших размеров. Это плодовое тело, если условия комфортные, то и размеры могут увеличиваться. Насчет употребления крупных грибов в пищу, это уже вопрос вкусовых предпочтений каждого человек. Вред могут принести только грибы, произрастающие рядом с автомагистралями, где они впитывают вредные вещества. Вот их кушать нежелательно. А если гриб найден в лесу, то нет разницы, большой он или маленький, - рассказала Наталья Сперанская, кандидат биологических наук института биологии и биотехнологии АлтГУ.

Относительно последнего гриба, который весил 9 кг, эксперт пояснила:

- Это не дождевик, а лангермания гигантская. Они родственные друг другу. Для лангермании такой большой вес нормальный. Она съедобная, но срывать и кушать ее нельзя, так как она занесена в Красную книгу.

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