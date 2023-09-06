На Алтае спасли редкого черного аистенка

Аистенок идет на поправку Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края

В Алтайском крае спасли ослабленного птенца редкого черного аиста. В поисках помощи малыш сам вышел к людям. Об этом сообщает Минприроды региона.

Птенец черного аиста вышел к местным жителям в пригороде Бийска. Это редкий случай, потому что обычно пугливые птицы селятся далеко от людей, чтобы чувствовать себя в безопасности.

Аистенок был ослаблен, не мог не только взлететь, но и с трудом передвигался. Без посторонней помощи малыш мог просто погибнуть. Жители Алтайского края, которые заметили бедолагу, поняли, что это редкая птица и обратились за помощью к специалистам.

– При участии сотрудников Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора аист был доставлен в Алтайскую краевую общественную организацию помощи диким животным «Ноев ковчег», – пояснили в минприроды.

Аиста осмотрел ветеринар и оказал всю необходимую помощь. Выяснилось, что у малютки острое расстройство пищеварения, предположительно, вызванное отравлением неизвестным веществом.

Малыш уже уверенно идет на поправку и даже питается сам. В ближайшее время птицу повторно осмотрят орнитологи, ветеринары и сотрудники Росприроднадзора, а затем примут решение о ее дальнейшей судьбе. Есть вероятность, что после реабилитации черный аист сможет вернуться в естественную среду обитания и будет жить вдалеке от людей.

В Минприроды призывают жителей и гостей Алтайского края помнить о том, что природа и ее обитатели нуждаются в защите и поддержке.

Добавим, что черный аист – редкая и осторожная птица. В дикой природе он встречается гораздо реже, чем белый. Всего в Алтайском крае обнаружили чуть более 100 гнездовий. Гнездятся пернатые с апреля по май. Чтобы помочь редким птицам, в регионе укрепляют их гнезда.

Ранее мы рассказывали о том, что в селе Улаган Республики Алтай неравнодушные местные жители пришли на помощь обессиленному раненому журавлю, который не мог летать. Птице обеззаразили рану и поставили обезболивающий препарат. На повреждённую конечность наложили шину.

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