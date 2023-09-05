На Алтае спасенных медвежат-сирот выпустили в дикую природу

Медвежата в дикой природе. Фото: Игорь Калмыков Фото: Алтайского государственного природного биосферного заповедника

В Республике Алтай выпустили в дикую природу окрепших медвежат-сирот Тишку и Тошу, которые подрастали в приюте в Алтайском биосферном заповеднике. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» рассказал директор учреждения Игорь Калмыков.

Напомним, медвежата-сироты Тишка и Тошу оказались в вольере, расположенный в заповеднике, в июне этого года. Ранее одного из малышей сняли с дерева у турбазы недалеко от села Артыбаш, где он просидел несколько дней. Другого косолапого, который получил небольшую травму лапы, доставили в приют из Алтайского края.

Малыши подрастали под присмотром специалистов, однако сотрудники заповедника предпринимали все необходимые меры предосторожности для того, чтобы медвежата не привыкли к людям и были подготовлены к жизни в дикой природе. К счастью, малыши проявляли осторожность. При любом подозрительном, даже самом тихом звуке, малыши быстро залезали на дерево. Ученые оценили такое поведение и отметили, что оно необходимо подрастающим медвежатам для выживания в прителецкой тайге, потому что на охраняемой территории заповедника главная опасность для медвежат – это свои же сородичи.

Как ранее рассказал Юрий Калинкин, ведущий научный сотрудник Алтайского заповедника, в вольере медвежата быстро освоили территорию и вели себя прилично.

– Пищу у кормящего их человека не вырывали, в меру его боялись... Попробовали малину, обыскали остальные кучи травы в поисках ягод, – отметил Юрий Николаевич.

В начале сентября окрепших малышей вернули в дикую природу и теперь Тишка и Тоша будут вести самостоятельную жизнь.

– Из приюта медвежат-сирот в Алтайском заповеднике - в дикую природу Алтайского заповедника. Храни Вас Бог. И сами не оплошайте. Спасибо всем, кто участвовал в их спасении, – написал Игорь Калмыков.

В комментариях жители региона пожелали медвежатам удачи и поблагодарили сотрудников Алтайского биосферного заповедника

Ранее мы подробно рассказывали историю Тишки и Тоши.

Напомним, идея создать некий детский дом для медвежат появилась у сотрудников алтайского заповедника в 2020 году. Помочь в создании центра согласились семья Пажентовых, которые уже много лет спасают, выхаживают и готовят к самостоятельной жизни бурых медвежат-сирот у себя в Тверской области.

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