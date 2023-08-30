На Алтае спасли раненого журавля, который не мог летать

Спасенный журавль. Фото: управление ГОЧС и ПБ в Республике Алтай

В селе Улаган Республики Алтай местные жители пришли на помощь обессиленному раненому журавлю, который не мог летать. Об этом рассказали в управлении ГОЧС и ПБ по региону.

Одна из местных жительниц возвращалась с работы домой и увидела на улице журавля. Бедолага не мог встать на ноги и был ослаблен. Сельчанка поняла, что он ранен, однако сама отнести его к ветеринарам не рискнула, побоявшись нанести птице еще больший вред.

Женщина обратилась за помощью к пожарным ПЧ №11, а также вызвала на место ветеринарного врача. Пока специалисты были в пути, сельчанка не оставила журавля без внимания, напоила водой и покормила.

Прибыв на место, пожарные аккуратно зафиксировали журавля, чтобы ветеринар смог тщательно его осмотреть и поставить точный диагноз.

– В ходе осмотра у него обнаружили механическое повреждение и перелом кости бедра, к тому же рана успела сильно загноиться, – отметили специалисты.

В ветеринарной клинике журавлю обеззаразили рану и поставили обезболивающий препарат. На повреждённую конечность планируют наложить шину. В настоящее время жизни птицы ничего не угрожает, журавлю успели помочь вовремя.

– Хорошо, что добрые люди его заметили и не оставили в беде. Еще немного и журавль мог погибнуть. Будем надеяться, что он вскоре поправится и сможет благополучно вернуться в естественную среду обитания, – отметил ветеринарный врач.

Ранее мы рассказывали о том, что в Республике Алтай два раза спасали животных с высоты. В первый раз на помощь пришли отаре овец, а во второй – козам, которые посчитали, что они горные, а в итоге застряли на скале на шесть дней.

Кроме того, мы писали, что в барнаульском зоопарке появился новый обитатель – филин по кличке Захар. В марте этого года раненую птицу нашли в Алейском районе. Филин не мог самостоятельно летать, поэтому шансов выжить без помощи человека у него не было.

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