Обманула 6 человек: на Алтае задержали 14-летнего курьера, работавшего на мошенников

Девушку задержали в одном из сел Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае задержали 14-летнюю девушку, которая работала курьером у мошенников. За неделю она успела забрать почти миллион рублей у шести жертв аферистов. Подробнее об этом рассказали в региональном управлении МВД.

Первой в полицию обратилась 69-летняя жительница села Кузнецово Курьинского района, ее обманули по популярной схеме. Пенсионерка рассказала, что ей позвонила неизвестная девушка, которая соврала о том, что сноха попала в ДТП. После этого трубку взял мужчина, который представился адвокатом и подтвердил, что авария случилась по вине родственницы сельчанки. Чтобы окончательно напугать пенсионерку аферисты сказали, что в ДТП пострадала беременная женщина. Она потеряла ребенка, а сама находится в реанимации в тяжелом состоянии. Чтобы не возбуждать уголовное дело нужно было передать деньги.

Женщина испугалась за сноху и поверила в историю мошенников. Вскоре она передала пакет со 125 тысячами рулей девушке-курьеру, которая пришла за деньгами.

В этот же день примерно через четыре часа с подобным заявлением в полицию обратилась 82-летняя жительница Змеиногорского района, которая потеряла 200 тысяч рублей.

– В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в селе Староалейское задержали несовершеннолетнюю, – пояснили в МВД.

У девушки изъяли телефон и нашли там переписку с аферистами, а также адреса пенсионеров. Школьница жила в Змеиногорске и в течение недели подрабатывала курьером. Она забирала с адресов, указанных в сообщениях, пакеты с деньгами. 2,5% от полученной суммы переводила себе на карту, а остальные средства отсылала на продиктованный счет. Всего за неделю жертвами мошенников стали шесть человек. Это жители Змеиногорского, Третьяковского и Курьинского районов.

В отношении матери девушки составили протокол по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Правоохранители возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину». Аферистов ищут.

Полицейские призывают родителей проводить беседы с детьми и объяснять им, что за мошенничество и некоторые другие преступления может грозить уголовная ответственность даже несовершеннолетним.

Ранее мы рассказывали о другой жертве мошенников в Алтайском крае. 71-летнюю жительницу Барнаула обманули на 3 млн рублей, вынудив оформить несколько кредитов и продать квартиру. Женщина призналась, что знала о подобных схемах мошенничества, но аферисты не давали повода усомниться в своих словах. Сейчас пенсионерка живет у родственницы.

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