Хотел сводить даму в театр: жителя Барнаула обманули мошенники, предложив купить билеты

Непродолжительное время мужчина переписывался со своей новой знакомой по интернету Фото: Вера Березовская

Житель Барнаула пытался купить билеты в театр через «липовую» ссылку и лишился 12 тысяч рублей. Об этом подробнее рассказали в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Житель Барнаула 1989 года рождения в социальных сетях познакомился с девушкой по имени Марина. Непродолжительное время мужчина переписывался со своей новой знакомой по интернету. В какой-то момент девушка предложила сходить вместе в театр, видимо, для продолжения знакомства. Мужчина на это согласился. Девушка прислала ему ссылку на представление, где можно было купить билеты на общую сумму в 3 тыс. рублей.

Мужчина перешел по ссылке и для покупки ввел полные данные своей банковской карты, в том числе и три цифры с оборота (CVC-код). Деньги с карты списались, но электронные билеты так и не пришли. Мужчина решил написать в службу поддержки сайта, где ему ответили, что деньги смогут вернуть на счет, только если баланс карты будет эквивалентен списанным средствам. Потерпевший еще раз ввел реквизиты карты, но вместо возврата денег произошло списание 3 тыс. рублей. Мужчина попробовал еще раз, на этот раз с него списали 6 тыс. рублей. Только после этого мужчина узнал, что летом в театрах представлений нет, а таинственная незнакомка на связь выходить перестала.

Потерпевший обратился с заявлением в полицию. В настоящее время по данному факту заведено уголовное дело по пункту «г» ч. 3 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счёта).

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