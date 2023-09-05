Вынудили продать квартиру и набрать кредитов: мошенники обманули пенсионерку из Барнаула на 3 млн рублей

Женщина сама перевела деньги Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле мошенники обманули 71-летнюю женщину на 3 млн рублей, вынудив оформить несколько кредитов и продать квартиру. Подробнее о схеме, по которой действовали аферисты, рассказали в региональном управлении МВД.

В начале августа женщине позвонил мужчина, который представился сотрудником силовых структур. Он сказал, что на имя горожанки мошенники пытаются оформить кредит и нужно остановить процедуру. Для этого требовалось самостоятельно оформить займ, что и сделала доверчивая пенсионерка.

– Она оформила кредиты в трех банках на общую сумму 450 тысяч рублей, после чего отправила фото банковских карт по номеру телефона через мессенджер. Деньги списались, – пояснили в ведомстве.

После этого аферисты не оставили в покое жительницу Барнаула. Они продолжили звонить и настойчиво спрашивать пенсионерку о ее делах. Во время очередной беседы мошенник смог убедить женщину в том, что неизвестные оформили кредит под залог квартиры. Чтобы признать мнимую сделку недействительной, пенсионерку уговорили продать квартиру.

Вскоре после продажи жилища женщина передала все вырученные деньги аферисту – курьер забрал более двух миллионов рублей.

О том, что ее обманули, пенсионерка поняла не сразу и лишь спустя время обратилась в полицию. В разговоре с настоящими правоохранителями женщина призналась, что знала о подобных схемах мошенничества, но аферисты не давали повода усомниться в своих словах. Сейчас женщина живет у родственницы.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Правоохранители ищут аферистов.

Добавим, что это далеко не первый подобный случай на Алтае. Только за мнившие выходные в соседней Республике Алтай пожилые женщины потеряли более 2 миллионов рублей. Одну их жительниц региона обманули под предлогом защиты накоплений, а вторую, сказав, что ее племянница попала в ДТП.

Полицейские вновь призывают жителей быть бдительными. Мошенники продолжают придумывать новые схемы для обмана. Напомним самые популярные: «звонок от сотрудника банка, покупка, продажа в интернете несуществующего товара, получение посылки с товаром несоответствующего качества, а также звонки под предлогом «Родственник попал в ДТП или беду».

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