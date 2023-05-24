Весь в клещах, со сломанной лапкой: осиротевшего малютку-медвежонка спасли на Алтае

Маленькие медвежата – это беззащитные милые создания Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края

В Алтайском крае спасли травмированного малютку-медвежонка, которому не больше двух месяцев. Его нашли совсем одного, рядом не было мамы. Не попади он в добрые руки, все закончилось бы плачевно. Добрая история спасения косолапого – в нашем материале.

Урчащий меховой комочек

Взрослые бурые медведи – свирепы и весьма опасны для человека. Но маленькие медвежата – это беззащитные милые создания. Они находятся рядом с мамой-медведицей до 1,5 лет, без нее они просто не выживут.

Малыша отправили в мини-приют для медвежат-сирот Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края

Однако нередко бывает такое, что малыши остаются сиротами. Медведицу могут подстрелить охотники или она может убежать, испугавшись громких звуков. Возможно, так и случилось с медвежонком, которого недавно обнаружили в селе Покровка Чарышский районе Алтайского края. Бедняга, кажется, сам вышел к людям, чтобы найти помощь, у него была травмирована лапка. На вид – совсем кроха, урчащий меховой комочек. Охотинспекторы выловили его и отдали ветеринарам центра «Ноев ковчег».

– Один был, без матери, весь покрытый клещами и с переломом, что позволяет предположить, что мать, скорее всего, погибла... И ребенок тоже погиб бы, если бы не добрые люди, передавшие его нам, – рассказали в барнаульском центре помощи спасения диких животных «Ноев ковчег».

В центре специалисты пролечили бедолагу. К счастью, перелом лапы оказался несерьезным, но ему предстоит еще несколько месяцев реабилитации

Отвезли к другу

Косолапый не может долгое время находиться рядом с людьми, потому что в таком случае станет абсолютно беспомощным в дикой природе. Отпустить его обратно после лечения тоже нельзя – он еще слишком мал. Благо, специально для таких зверей уже третий год в Алтайском биосферном заповеднике работает мини-приют для медвежат-сирот.

В «детдоме» маленькие хищники взрослеют, а когда подрастают – их выпускают в дикую природу. В приюте медвежат выхаживают по специальной безконтактной методике, чтобы они не привыкали к человеку.

Когда медвежонка везли на катере по Телецком озеру в заповедник, он неистово кричал. Сопровождающие успокаивали его, приговаривая: «Не беспокойся, к другу тебя везем!». Действительно, в мини-приюте малыш будет не один. Там уже живет другой сирота, которого нашли на дереве в Турочакском районе Республики Алтай. Он просидел на ветке два дня! Вероятно, его отбили у неопытной медведицы собаки и загнали на дерево.

Предстоящим летом сотрудникам заповедника предстоит сложная работа воспитать будущих хозяев леса, чтобы они смогли осенью занять свое место в дикой природе.