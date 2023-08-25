Получил огнестрел. В барнаульском зоопарке появился новый обитатель – филин Захар

Филин Захар. Фото: Минприроды Алтайского края

В барнаульском зоопарке появился новый обитатель – филин по кличке Захар. У птицы сложная судьба – огнестрельное ранение, операция, долгая реабилитация…

Раненого филина нашли в марте этого года в Алейском районе. Неравнодушные люди обратились за помощью в Алтайскую краевую общественную организацию помощи диким животным «Ноев ковчег». Птица не могла самостоятельно летать, поэтому шансов выжить без помощи человека у нее не было.

– Специалисты сразу установили вид пернатого - филин. На сегодняшний день филин находится под угрозой полного исчезновения, поэтому занесен в Красную книгу России, – отмечают в министерстве природы Алтайского края.

При осмотре врач-ветеринар установил, что травма крыла вызвана огнестрельным ранением. Пернатому хищнику провели срочную операцию. Специалисты сразу говори – не факт, что Захар (так его назвали ветеринары) сможет вернуться в дикую природу.

Филин проходил лечение и реабилитацию. Но поскольку травма оказалась серьезной, даже после длительного лечения летные качества филина не восстановились. Поэтому птицу решили поселить в барнаульском зоопарке «Лесная сказка». Там для него создали все необходимые условия.

Спасители пернатого надеются, что Захару там не будет одиноко, ведь с ним в вольере будет жить подруга – настоящая красавица. Возможно, в будущем у них появится потомство, которое при помощи специалистов даже можно будет выпустить в дикую природу.

Подруга Захара, которой выбирают имя Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

А пока сожительнице Захара подбирают имя, так сложилось, что до сих у этой скромницы нет клички. В соцсетях барнаульцы, в основном, предлагают имена на букву З – Зина, Земфира, Зоя, Злата, Зара. Также есть варианты Варвара, Филина, Фиона, Клава. Марфа и неожиданные – Таня, Софья, Виктория, Дуняша.

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