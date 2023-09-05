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Общество5 сентября 2023 6:10

Жительница Барнаула получила судимость за продажу чудо-таблеток для похудения

Желая заработать на похудении, жительница Барнаула оказалась в суде
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Это не первый случай, когда жители края пытаются перепродать запрещенные препараты для ускоренного снижения веса.

Это не первый случай, когда жители края пытаются перепродать запрещенные препараты для ускоренного снижения веса.

Фото: Анна СЕМИНА

Жительница Барнаула, желая подзаработать на похудении других людей при помощи чудо-таблеток, единственное, что смогла заработать – это срок за их распространение. Подробнее об этой истории рассказали в Объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

Все началось с того, что горожанка разместила на одном популярном сайте объявлений предложение о продаже супер препарата, который, судя по описанию, за один курс применения поможет похудеть на десять килограмм. Весь «фокус» заключается якобы в притуплении аппетита и быстром насыщении от еды. Однако распространение этих таблеток на территории России запрещено, так как в нем в большом количестве содержится вещество, вызывающее на физическом уровне тахикардию, повышение артериального давления, а также прогрессирующую бессонницу, а на психологическом – усиливает чувство тревоги и беспокойства, вызывает депрессию, головные боли и даже суицидальные мысли.

Зная, какие могут быть последствия, горожанка все же списалась с одной из покупательниц, встретилась с ней и за две тысячи рублей продала упаковку жиросжигателя.

Обвиняемую задержали сотрудники Алтайской таможни, когда она на автомобиле пыталась из Казахстана ввести на территорию России два препарата для похудения, которые запрещены для распространения в нашей стране. Общая масса запрещенного вещества в возимом товаре составила массой 46,08 грамма, что уже считается крупным размером.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по двум статьям: «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта» и «Контрабанда сильнодействующих веществ». Максимальная санкция, которая грозила обвиняемой – лишение свободы на срок до восьми лет.

На суде она свою вину признала лишь частично, но раскаялась в содеянном. Ей назначили четыре года лишения свободы условно. Испытательный срок – четыре года.

Это уже не первый подобный случай в Алтайском крае. Так, в феврале жительница Барнаула также заказала на иностранном сайте препараты для снижения веса. Однако почтовое отправление ей не доставили. Во время досмотра в посылке обнаружили несколько флаконов с капсулами, набитых порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это тот же запрещенный к свободному обороту на территории России препарат. В отношении горожанка завели уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ».

По информации Алтайской таможни, только за 2022 год в крае было возбуждено пять уголовных дел, связанных именно с перемещением наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ. Из незаконного оборота изъято 960 грамм героина, 1164 килограмм наркотического средства «гармин», 7,8 килограмма прекурсоров и 241 грамм сильнодействующего вещества сибутрамина.

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