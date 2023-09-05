Жительница Барнаула получила судимость за продажу чудо-таблеток для похудения

Это не первый случай, когда жители края пытаются перепродать запрещенные препараты для ускоренного снижения веса. Фото: Анна СЕМИНА

Жительница Барнаула, желая подзаработать на похудении других людей при помощи чудо-таблеток, единственное, что смогла заработать – это срок за их распространение. Подробнее об этой истории рассказали в Объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

Все началось с того, что горожанка разместила на одном популярном сайте объявлений предложение о продаже супер препарата, который, судя по описанию, за один курс применения поможет похудеть на десять килограмм. Весь «фокус» заключается якобы в притуплении аппетита и быстром насыщении от еды. Однако распространение этих таблеток на территории России запрещено, так как в нем в большом количестве содержится вещество, вызывающее на физическом уровне тахикардию, повышение артериального давления, а также прогрессирующую бессонницу, а на психологическом – усиливает чувство тревоги и беспокойства, вызывает депрессию, головные боли и даже суицидальные мысли.

Зная, какие могут быть последствия, горожанка все же списалась с одной из покупательниц, встретилась с ней и за две тысячи рублей продала упаковку жиросжигателя.

Обвиняемую задержали сотрудники Алтайской таможни, когда она на автомобиле пыталась из Казахстана ввести на территорию России два препарата для похудения, которые запрещены для распространения в нашей стране. Общая масса запрещенного вещества в возимом товаре составила массой 46,08 грамма, что уже считается крупным размером.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по двум статьям: «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта» и «Контрабанда сильнодействующих веществ». Максимальная санкция, которая грозила обвиняемой – лишение свободы на срок до восьми лет.

На суде она свою вину признала лишь частично, но раскаялась в содеянном. Ей назначили четыре года лишения свободы условно. Испытательный срок – четыре года.

Это уже не первый подобный случай в Алтайском крае. Так, в феврале жительница Барнаула также заказала на иностранном сайте препараты для снижения веса. Однако почтовое отправление ей не доставили. Во время досмотра в посылке обнаружили несколько флаконов с капсулами, набитых порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это тот же запрещенный к свободному обороту на территории России препарат. В отношении горожанка завели уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ».

По информации Алтайской таможни, только за 2022 год в крае было возбуждено пять уголовных дел, связанных именно с перемещением наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ. Из незаконного оборота изъято 960 грамм героина, 1164 килограмм наркотического средства «гармин», 7,8 килограмма прекурсоров и 241 грамм сильнодействующего вещества сибутрамина.

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