Барнаульские таможенники рассказали всю правду о том, какие посылки они вскрывают

25 октября в России отмечается День таможенника Фото: Олег УКЛАДОВ

25 октября в России отмечается День таможенника. Накануне праздника сотрудники Барнаульского таможенного поста рассказали, что происходит с посылками, которые мы заказываем почтой из-за границы и в каких случаях их приходится досматривать.

Барнаульский таможенный пост Фото: Олег УКЛАДОВ

Проверяют все

Каждая почтовая посылка, которую заказал человек из-за рубежа, подлежит таможенному декларированию. Заказываем ли мы одежду, чехлы для телефонов, аксессуары, БАДы – любая мелочь проходит контроль. Если все в порядке, ставится отметка «выпуск разрешен» и посылка в закрытом виде благополучно приходит к адресату.

Барнаульский таможенный пост Фото: Олег УКЛАДОВ

Однако если отправленная бандероль вызывает подозрения, начинаются разбирательства. Проблемы могут возникнуть, если в сопроводительных документах нет стоимости, не указана точная номенклатура товара, цена не соответствует реальной или товар вовсе запрещен для ввоза. В таком случае назначается таможенный осмотр. Все проходит в присутствии получателя на главпочтамте в Барнауле. Начальник Барнаульского таможенного поста Ольга Ковалева подчеркивает, что не все посылки полежат досмотру, это выборочный контроль.

Оьга Ковалева возглавляет Барнаульский таможенный пост Фото: Олег УКЛАДОВ

Дело в том, что товары для личного пользования можно ввозить беспошлинно. Например, часто горожане заказывают товары с популярного китайского интернет-магазина и дополнительно за это на таможне ничего платить не приходится. Если же это коммерческая закупка, то к ней будут применяться совсем другие правила и обойти обязательное таможенных сборы и пошлины не выйдет.

Барнаульский таможенный пост Фото: Олег УКЛАДОВ

– С октября этого года изменились нормы ввоза для товаров по международным почтовым отправлениям. На сегодня беспошлинно можно ввозить по одной посылке весом не более 31 кг, при этом стоимость посылки не должна превышать 1000 евро. Ограничение по стоимости будет действовать до 1 апреля 2023 года. Ранее действовала норма в 200 евро на беспошлинный ввоз. В свете последних событий, введения санкций со стороны Европы и Америки, физический лицам немного облегчили жизнь и повысили беспошлинный порог, чтобы создать более льготные условия для жителей Евразийского экономического союза, – отмечает начальник барнаульского таможенного поста Ольга Ковалева.

Барнаульский таможенный пост Фото: Олег УКЛАДОВ

Иногда, чтобы избежать дополнительных сборов, барнаульцы под видом личных вещей заказывают товары для продажи. Например, недавно, горожанин заказал 200 чехлов для телефона. Объяснить, зачем ему самому столько нужно, он не смог.

Барнаульский таможенный пост Фото: Олег УКЛАДОВ

В обход правил

Существует перечень товаров, которые в принципе не предназначены для личного пользования. Их можно получить только с определенным пакетом документов, наличием специальных сертификатов и т.д. В этот список входят довольно неожиданные позиции. Среди них – солярий, косилки, машины для заготовки сена, котлы центрального отопления, природные алмазы, а также медицинская техника и оборудование.

Барнаульский таможенный пост Фото: Олег УКЛАДОВ

– В основном пытаются ввозить под видом товаров для личного пользования медицинские изделия. Это боры для бормашин, эндоскопы. Возможно, это связано с тем, что заказать в Китае дешевле, чем купить здесь. Но, тем не менее, действующие нормативные документы говорят нам о том, что изделия медицинского назначения не могут быть предназначены для личного пользования, за исключением некоторых случаев, и должны декларироваться в общем порядке. Это оправдано соблюдением мер безопасности, – поясняет Ольга Ковалева.

Барнаульский таможенный пост Фото: Олег УКЛАДОВ

Есть список товаров, которые запрещены к перевозке – в их числе наркотики и холодное оружие. Порой и такое незаконное содержимое находят сотрудники таможни в посылках, правда, нечасто. За последние три года только один раз барнаульские таможенники нашли наркотические вещества в бандероли.

Барнаульский таможенный пост Фото: Олег УКЛАДОВ

Кроме посылок на Барнаульском таможенном посту проверяют еще и автомобили из зарубежных стран – имеются ли номера и соответствует ли объем двигателя тому, что заявлено в документах.

Барнаульский таможенный пост Фото: Олег УКЛАДОВ

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