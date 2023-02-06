Жительнице Барнаула грозит срок за заказ сильнодействующих таблеток для похудения

Вес запрещенного вещества составил 86 граммов. Фото: пресс-служба Алтайской таможни

Жительница Барнаула стала фигуранткой уголовного дела из-за таблеток для похудения. Женщина заказала запрещенный препарат на одном из зарубежных сайтов через интернет, но посылку так и не получила – пилюли попали в руки таможенникам, обнаружившим контрабанду.

В почтовом отравлении было несколько флаконов с капсулами, набитых порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что в составе – вещество под названием сибутрамин весом около 86 граммов. Это лекарственное средство, усиливающее чувство насыщения, является производным амфетамина. По данным из открытых источников, оно относится к группе препаратов для лечения ожирения. Однако свободный оборот в России сибутрамин запрещен. Получательница посылки достоверно знала об этом ограничении.

– По этому факту Алтайская таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с возможным штрафом до одного миллиона рублей, - рассказала пресс-секретарь Алена Кекина

Материалы уголовного дела передали в Следственное управление УМВД России по Барнаулу.

Кстати

За 2022 год Алтайской таможней возбуждено пять уголовных дел, связанных с незаконным перемещением наркотических, психотропных и сильнодействующих средств. Из незаконного оборота изъято 960 гр. героина, 1164 кг наркотического средства «гармин», 7,8 кг прекурсоров и 241 гр. сильнодействующего вещества сибутрамина.

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