Застрял в колее и вспыхнул: бийчанин угнал мусоровоз, чтобы покататься

Мужчина признал свою вину Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае суд вынес приговор жителю Бийска, который угнал мусоровоз, чтобы покататься. Подробнее о случившемся рассказали в прокуратуре региона.

Пьяный бийчанин захотел прокатиться на автомобиле и не придумал ничего лучше, как угнать мусоровоз. Долго искать его не пришлось, мужчина сел за руль машины, припаркованной на территории одной из автобаз.

Поездка сразу не задалась, через некоторое время мусоровоз застрял в дорожной колее. Выехать оттуда быстро не получилось, а потом машина и вовсе загорелась, однако бийчанин успел покинуть ее и остался жив.

Вскоре мужчину задержали. Он рассказал, что хотел просто прокатиться на мусоровозе и планировал вернуть его обратно, когда закончит поездку.

В итоге жителя Бийска признали виновным по ч.1 ст.166 УК РФ (угон). Суд приговорил горожанина к 1 году 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 4 года.

«Умышленное преступление совершено осужденным в период непогашенных судимостей, в том числе за аналогичные преступления, а также за управление автомобилем в состоянии опьянения», – отметила помощник прокурора региона Мария Антошкина.

В прокуратуре рассказали «Комсомолке», что угон мусоровоза – редкость. Чаще всего в Алтайском крае угоняют дорогие автомобили для перепродажи или разбора на запчасти, а также уезжают на отечественных машинах, которые владельцы оставляют открытыми.

Ранее мы писали о том, что в Барнауле мужчина ограбил новую знакомую и забрал ее автомобиль, после того как женщина отказалась отвезти его домой. Хитрый угонщик даже сменил номера машины, однако его все равно быстро задержали. Подробнее об это можно прочитать здесь.

Кроме того, недавно в Чарышском районе 22-летний молодой человек угнал мотоцикла, а потом испугался и утопил его в реке Ануй, чтобы скрыть следы преступления.

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