В Барнауле полицейские задержали пьяного угонщика

Кирилл Кокарев и Анатолий Свирюков Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Барнауле сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, который пытался угнать чужой автомобиль. Как сообщили в пресс-службе ведомства, он находился в нетрезвом состоянии.

Экипаж ДПС в составе Кирилла Кокарева и Анатолия Свирюкова получил сообщение об угоне машины. Автомобиль двигался по шоссе Ленточный бор в сторону пересечения улиц Власихинская и Малахова. Полицейские бросились в погоню за данной машиной, и смогли остановить угнанный ВАЗ 2107. За рулем был пьяный мужчина 1991 года рождения, у которого не было прав. Также в машине были два пассажира. Автомобиль угнали с улицы Лениногорской.

- На место происшествия автоинспекторами была вызвана следственно-оперативная группа. В отношении водителя автомобиля ВАЗ был составлен административный материал, - отметили в полиции.

Предполагаемого угонщика доставили в отдел для разбирательств.