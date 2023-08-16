Отказалась отвезти домой: в Барнауле мужчина ограбил знакомую и угнал ее машину

Действовал план «Перехват Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле мужчина ограбил новую знакомую и забрал ее автомобиль, после того как горожанка отказалась отвезти его домой. Вскоре угонщика задержали полицейские, но он был так пьян, что даже не смог объяснить, что именно произошло. Подробнее о случившемся рассказали в региональном управлении МВД.

Жительница Барнаула познакомилась с мужчиной в одном из баров краевой столицы. Пара общалась и выпивала, сначала все было хорошо. Позднее они на такси доехали к дому на улице Попова, где жила горожанка. Общение продолжилось в машине женщины припаркованной во дворе, куда пересели новые знакомые.

Вскоре мужчина попросил, чтобы новая приятельница отвезла его домой, однако женщина отказалась, сказав, что пьяна. Барнаулец не принял ее ответ и разозлился. Он забрал сумочку, а также другие ценности женщины, после чего сам уехал на ее автомобиле. Сначала угонщик двигался в сторону улицы Сергея Ускова. После этого попал в объективы камер наружного наблюдения на улицах Сухэ-Батора и Малахова.

– Будучи уверенным, что его будут преследовать полицейские, угонщик сорвал с автомобиля государственный номер и поменял его на другой. Где он его взял – еще предстоит выяснить сотрудникам полиции, – отметили в ведомстве.

Также, чтобы замести следы, мужчина попросил случайного знакомого сдать похищенное в ломбард и на эти деньги заправить машину на ближайшей АЗС. Сделав это, новый приятель, поехал дальше вместе с угонщиком. В это время мужчину уже искали наряды ППС и Госавтоинспекции, действовал план «Перехват».

В итоге автомобиль остановили на 160-м километре Чуйского тракта. У водителя не было документов, а сам он был так пьян, что даже не смог ничего рассказать. Объяснение пришлось давать его случайному попутчику, а угонщик общался с полицейскими, когда протрезвел.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ст.161 УК РФ «Грабеж». Известно, что ранее мужчина уже был судим за кражи и угон.

Ранее мы писали о том, что в Республике Алтай задержали 22-летнего жителя Ленинградской области, который угнал автобус. Оказалось, что парень находится в федеральном розыске по подозрению в разбойном нападении в другом населенном пункте. Подробнее о том, как удалось задержать молодого человека, можно прочитать здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Барнауле мужчина угнал машину и похитил банковские карты

Подозреваемый в угоне автомобиля и краже банковских карт был задержан в течение трех часов в Барнауле (подробнее)