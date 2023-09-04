Угрожали колуном: на Алтае налетчики забрали у мужчины более 40 мешков с кедровыми шишками

Нападавших задержали Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай мужчина хотел заработать, собирая шишки, однако ему не повезло – неизвестные забрали добычу и сдали ее в пункт прием. Подробнее о случившемся рассказали в региональном управлении МВД.

68-летний житель Алтайского края заготавливал шишки в урочище «Ак-Сас», расположенном неподалеку от села Онгудай. Мужчина успел собрать 41 мешок, когда к нему подъехал автомобиль, из которого вышли четверо незнакомых жителей Республики Алтай, которые также занимались заготовкой шишек. Угрожая дровосечным топором и колуном, они забрали «добычу» и уехали. Шишки налетчики продали в ближайшем пункте приема, выручив 61,5 тысяч рублей.

Нападавших удалось задержать - для этого полицейским потребовалось трое суток. В настоящее время мужчины дали признательные показания и рассказали, что именно произошло. Решается вопрос о заключении их под стражу.

Полицейские предварительно квалифицировали действия налетчиков по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на 10 лет со штрафом.

Известно, что трое из нападавших ранее уже были судимы за подобные преступления. Полицейские продолжают расследование и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали о том, что в августе в Республике Алтай не повезло другому сборщику шишек. В Усть-Коксинском районе мужчина упал с кедра, ему потребовалась эвакуация и срочная медицинская помощь. На выручку поспешили пожарные, которые эвакуировали пострадавшего.

Кроме того, ранее в Улаганском районе 58-летний житель Красноярского края забрался на кедр за шишками и перестал подавать признаки жизни. Прибывшие на место ЧП медики констатировали смерть мужчины.

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