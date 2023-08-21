На Алтае сборщик кедрового ореха упал с дерева

Эвакуация пострадавшего. Фото: управления ГОЧС и ПБ в Республике Алтай

В Усть-Коксинском районе Республики Алтай пожарные эвакуировали сборщика кедрового ореха, который упал с дерева и получил травму.

Несчастный случай произошел в субботу, 19 августа. В 17.35 на номер 112 поступило сообщение о том, что в логу «Агапов» с кедра упал местный житель и ему требуется помощь, так как самостоятельно он передвигаться не может.

– Ему требовалась эвакуация и срочная медицинская помощь, - рассказывают в управлении ГОЧС и ПБ в Республике Алтай.

Для того чтобы доставить пострадавшего до машины скорой помощи потребовалось четверо пожарных ПЧ №10 села Усть-Кокса. Сначала они добрались до села Кастахта на спецтранспорте, а затем пешком, так как тайга была непролазная.

Оказавшись рядом с мужчиной, они оказали ему первую помощь, уложили на носилки и на руках понесли обратно до села, где передали пострадавшего медикам. В итоге сборщика ореха госпитализировали.