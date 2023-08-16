Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 августа 2023 9:23

Залез на дерево и умер: на Алтае сняли с кедра труп мужчины

На Алтае сняли с кедра тело мужчины, который умер во время сбора шишки на высоте
Вера Березовская
Фото: Управление ГОЧС и ПБ по Алтайскому краю

Фото: Управление ГОЧС и ПБ по Алтайскому краю

В Республике Алтай пожарные эвакуировали с кедра тело мужчины, которому умер во время сбора шишки. Об этом сообщает пресс-служба управления ГОЧС и ПБ по региону.

Инцидент произошел в Улаганском районе, в 17 км от перевала Кату-Ярык. 58-летний житель Красноярского края забрался на кедр за шишкой и перестал подавать признаки жизни. На место прибыли пожарные, полиция и медики.

– Прибыв на место, пожарные забрались на кедр и на 15-метровой высоте обнаружили мужчину без признаков жизни. При помощи спасательной веревки они спустили его на землю и передали медицинскими работниками, которые констатировали его смерть, – рассказали в управлении ГОЧС и ПБ по региону

Предположительно, у мужчины мог случиться инсульт.