Залез на дерево и умер: на Алтае сняли с кедра труп мужчины

Фото: Управление ГОЧС и ПБ по Алтайскому краю

В Республике Алтай пожарные эвакуировали с кедра тело мужчины, которому умер во время сбора шишки. Об этом сообщает пресс-служба управления ГОЧС и ПБ по региону.

Инцидент произошел в Улаганском районе, в 17 км от перевала Кату-Ярык. 58-летний житель Красноярского края забрался на кедр за шишкой и перестал подавать признаки жизни. На место прибыли пожарные, полиция и медики.

– Прибыв на место, пожарные забрались на кедр и на 15-метровой высоте обнаружили мужчину без признаков жизни. При помощи спасательной веревки они спустили его на землю и передали медицинскими работниками, которые констатировали его смерть, – рассказали в управлении ГОЧС и ПБ по региону

Предположительно, у мужчины мог случиться инсульт.