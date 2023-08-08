Покорители вершин: на Алтае спасатели сняли со скал овец и коз

Всех овец спасли. Фото: управление ГОЧС и ПБ в Республике Алтай

В Республике Алтай два раза спасали животных с высоты. В первый раз на помощь пришли отаре овец, а во второй – козам, которые посчитали, что они горные, а в итоге застряли на скале на шесть дней. Подробнее об этом рассказали в региональном управлении ГОЧС и ПБ.

Недалеко от села Улита Онгудайского района овцы забрались на 70-ти метровый выступ скалы и не смогли спуститься обратно. Несколько животных пытались спастись, но упали и разбились.

Вскоре хозяева обнаружили испуганных овец. Самим добраться до них не получилось, поэтому сельчане позвонили по номеру 112. Вызволять животных из западни направились участники поисково-спасательного отряда Республики Алтай. С помощью альпинистского снаряжения мужчины спустились на выступ, где находились овцы, обвязали их веревкой и одну за другой подняли в безопасное место.

– Овцы вернулись в свой загон, а их хозяева искренне поблагодарили спасателей за оказанную помощь, – пояснили в ведомстве.

Через несколько дней спасателям поступил подобный вызов. На этот раз пришлось спасать шестерых коз, забравшихся на выступ 40-метровой отвесной скалы в Онгудайском районе. Истощенных животных, которые провели в ловушке шесть дней, хозяева заметили на крутом склоне, расположенном в двух километрах от села Малый Яломан.

Преодолев переправу через реку Катунь, спасатели поднялись на скалу, где установили станцию из альпинистского снаряжения, натянули троллейную переправу и затем спустились на место, где были козы.

– Животных фиксировали петлей из веревки и с помощью карабинов на троллее осторожно отправляли вниз, – рассказала спасатели.

Операция по спасению коз заняла около двух часов, всех животных аккуратно спустили на землю, никто из них не пострадал.

Добавим, что это не первый случай, когда спасатели происходили на помощь животным в Республике Алтай. Ранее они уже неоднократно доставили из ям упавших коров.

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