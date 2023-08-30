На 1 сентября в Барнауле подготовили программу для детей и подростков Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

Уже в эту пятницу, 1 сентября, школьники сядут за парты, а после занятий их ждет развлекательная программа с участием известных артистов и сказочных героев. Рассказываем, как в Барнауле пройдет День знаний 2023.

Программа мероприятий на 1 сентября в Барнауле

Парк «Лесная сказка» приглашает на сказочное представление с участием артистов Алтайского государственного Музыкального театра – «Там не неведомых дорожках…». Школьники могут приходить на посиделки вместе со своими родителями.

– После первого учебного дня берите с собой пледы, подушки или коврики, печенья, сладости и лимонад. На час мы с вами устроимся поудобнее на газоне перед сценой и окунемся в сказочный мир, где живут Леший, Баба Яга, Кощей и прочие сказочные жители, - говорят организаторы.

Праздник начнется 15.30.

Свой праздник для школьников подготовил и самый старый парк культуры и отдыха Барнаула – «Центральный». 1 сентября он приглашает на мероприятие «День знаний». Так как в самом парке продолжается масштабная реконструкция, торжество состоится на улице Мало-Тобольской. Начало в 12.00.

Концерт на День знаний в Барнауле

– Калейдоскоп площадок, мастер-классы, спорт, танцы, музыканты - все это и многое другое ждет тебя 1 сентября! – анонсируют организаторы фестиваля «АМфест».

Это первый в истории Алтайского края фестиваль для молодежи, который не имеет аналогов. Здесь будет все, что интересно подросткам: уроки макияжа от визажиста, квизы, квесты на знание истории и культуры Алтайского края, России от «Волонтеров культуры», танцевальный баттл и мастер-классы, Stand Up, игротека с настольными играми, площадка с 5 PS 5, где все желающие смогут сразиться в любимые игры: FIFA, NHL, NBA2K, UFC и многое другое!

Кроме того в плане мероприятий выступление артистов и DJев. На сцене в этот день Александр Волокитин, Диана Завидова, а в 20.00 к публике выйдет хэдлайнер концерта – Зомб.

Подробную программу фестиваля можно найти в группе во «Вконтакте».

Как будет работать транспорт в День знаний 1 сентября в Барнауле

Так как День знаний выпадает на период празднования для города, в краевой столице введут ограничения на движения транспорта. Уже 29 августа с 9.00 утра будет закрыт проезд по проспекту Социалистическому от улицы Молодежной до Димитрова. В этот период начнется подготовка к торжеству и, собственно, состоится сам День рождения Барнаула. Запустят движение 3 сентября в 15 часов.

Стоит отметить, что общественный транспорт 1 сентября будет ходить без изменений.

Помимо площади Сахарова закроют для проезда улицу Мерзликина от проспекта Социалистического до переулка Геблера.

Также с 12.00 1 сентября будет закрыт проезд к площади, расположенной перед зданием по адресу: ул.Германа Титова, 9 (от ул.Западной 5-й до ул.80 Гвардейской Дивизии). Его откроют только в 18.00 3 сентября.

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