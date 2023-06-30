Завершится праздник салютом Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле определились с предварительной датой празднования Дня города в 2023 году – это суббота, 2 сентября. Накануне в мэрии прошло первое заседание оргкомитета по подготовке к 293-й годовщине со дня образования краевой столицы. Рассказываем, как пройдет День города в Барнауле - 2023, и что известно о программе.

Весь город – в портретах барнаульцев

Как рассказал глава комитета по культуре Валерий Паршков, главной темой празднования предложено использовать слова «Барнаул - город умных, талантливых и сильных людей», чтобы через достижения жителей показать развитие столицы края.

– Для этого все праздничные и официальные мероприятия планируется разделить по направлениям: знание (достижения в образовании, науке), творчество (культура, благоустройство), успех (герои специальной военной операции, волонтеры, производство, спорт), – рассказал Паршков.

Акцентами в праздничном оформлении станут портреты барнаульцев с описанием их достижений. Также город украсят флаги и цветы. «Облачить» краевую столицу в праздничный «наряд» планируется к 25 августа.

Главные мероприятия Дня города в Барнауле

Центром праздника станет площадь Сахарова. Там пройдут концерт, где выступят творческие коллективы вузов, и спортивная программа «Барнаул спортивный – город чемпионов».

На пешеходной улице Мало-Тобольской пройдет мероприятие под общим названием «Барнаул. Путешествие со вкусом», на котором презентуют выставку «Барнаул – туристский», а также проведут фестиваль еды «Вкусно и полезно».

Любителей спорта приглашают на Межрегиональный турнир по смешанному единоборству ММА «Алтайское сражение-2», который пройдет на территории рынка «Старый базар».

Также в День города состоится яркое карнавальное шествие представителей национально-культурных объединений в аутентичных костюмах на фестивале «Единой семьей в Барнауле живем». Помимо этого, будет сконструирована национальная деревня со стилизованными жилищами и выставкой предметов национального быта, ремесел, искусств.

– День города – один из значимых и особо любимых барнаульцами праздников. Главная задача – сделать празднование Дня рождения нашего города красивым, интересным, запоминающимся и безопасным, - отметил глава Барнаула Вячеслав Франк.

Праздничные программы будут организованы в каждом районе и в пригороде. Ярким завершением праздника станет фейерверк, который прогремит в 22.00.

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