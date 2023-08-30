Первый молодежный фестиваль в Алтайском крае пройдет в День знаний Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 1 сентября в День знаний состоится первый фестиваль молодежи Алтайского края. Как сообщили в управлении молодежной политики и реализации программ общественного развития региона, хедлайнером фестиваля станет популярный исполнитель, уроженец Барнаула Зомб.

Программа молодежного фестиваля на 1 сентября в Барнауле

Фестиваль молодежи и студентов стартует в 15.00 часов. Масштабное мероприятие объединит разные молодежные направления на площади Сахарова. Всего гостей праздника ждет больше 20 современных пространств.

Для всех, кому интересны новые технологии, будет представлена площадка «КиберАМ», для творческих личностей – «АМстиль». Участники смогут поучаствовать в мастер-классах по сценической речи, проектной деятельности, мобильной съемке, плетении маскировочных сетей и так далее. Спортсмены сразятся на площадке «АМспорт», оставить свой след в истории фестиваля барнаульцы смогут у стенда «АМграффити», о природе расскажут на площадке «АМтуризм», а добро будут творить на площадке с соответствующим названием!

Так, визажист Юлия Шелегеда расскажет главные тренды осени 2023 в макияже, которые сможет применить каждая девушка. А Наталья Гузеватова проведет лекторий «Грантовые конкурсы как инструмент развития карьеры и личности».

Для всех геймеров Центр Киберспорта организует площадку с игровой консолью Sony PlayStation 5, на которой все желающие смогут сразиться в любимые игры: FIFA, NHL, NBA2K, UFC! В рамках фестиваля пройдет и кибертурнир по CS:GO, 5x5* (16+). В финальном раунде будет разыгран денежный приз – 40 тысяч рублей! А для любителей танцев устроят настоящую танцевальную битву - Just Dance 2023.

Также участники смогут поддержать наших бойцов и написать «Письмо герою», пообщаться с участниками СВО и представителем реготделения фонда «Защитники Отечества» в рамках «АМлектория».

Трогательным моментом в программе фестиваля станет парад первокурсников – молодые ребята ворвутся в бурную студенческую жизнь, а все собравшиеся пожелают им хороших отметок и легких экзаменов! Ведущими вечернего шоу станут известный барнаульский музыкант Александр Волокитин, а также восходящая звезда шоу-бизнеса Диана Завидова. Мероприятия продлятся до 21:00.

Посмотреть фестиваль можно будет и в онлайн-формате во «Вконтакте», где организуют трансляцию.

Концерт на День знаний в Барнауле - кто выступит

Для многих поклонников современной музыки настоящим сюрпризом станет выступление российского репера, автора и исполнителя Зомба! Концерты нашего земляка собирают невероятное число фанатов. Организаторы обещают зажигательный концерт с хитами музыканта.

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