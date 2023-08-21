Шестикратные чемпионы России: барнаульский клуб футболистов-ампутантов «Динамо» в очередной раз стал лидером страны

Команда «Динамо» с известным барнаульским экс-футболистом Алексеем Смертиным Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Клуб «Динамо» из Барнаула в шестой раз стал чемпионом России по футболу среди ампутантов. Это произошло после окончания второго круга чемпионата, который проводился во Владикавказе с 15 по 19 августа.

Первый круг чемпионата страны проходил еще в мае, и тогда барнаульская команда заняла первое место. Сейчас во втором круге динамовцам удалось одержать победы во всех пяти матчах.

- В первом круге сыграли с командой из Владикавказа в ничью. В этот раз победили всех. На такой результат, если сказать откровенно, не рассчитывали. Больше всего опасался за игру с «Ламан АЗ» из Грозного. Плюс у нас потери из-за травм. Основной защитник Георгий Криволуцкий сломал ногу перед самым чемпионатом. Но ребята большие молодцы, собрались и отыграли достойно, – рассказал Леонид Кинякин, руководитель общественной организации футбольного клуба инвалидов ампутантов «Алтай».

Также по итогам прошедших игр индивидуальной наградой «Лучший игрок чемпионата России» отмечен нападающий «Динамо» Дмитрий Удалов.

- Перед началом второго круга мы лидировали с разницей всего в одно очко, - рассказывает Дмитрий. - Поэтому старались играть как с чистого листа. Я старался выступить на своем уровне. Получилось забить 5 мячей и отдать 4 голевые передачи.

С победой команду «Динамо» в своем телеграм-канале поздравил и губернатор Виктор Томенко. Он отметил, что правительство поддерживает футболистов и в будущем будет решен вопрос с обновлением экипировки.

- Рад за наших ребят! Их целеустремленность, воля к победе — пример для всех нас, - отметил губернатор.

СПРАВКА КП

Борьбу в чемпионате России по футболу среди ампутантов вели шесть команд. Призовые места распределись следующим образом:

1. «Динамо» Барнаул (Алтайский край)

2. «Ламан Аз» Грозный (Чеченская Республика)

3. «Иристон» Владикавказ (РСО-Алания).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Команда футболистов-ампутантов из Барнаула стала лучшей в стране

Клуб «Динамо–Алтай» одержал победу на турнире адаптивного футбола «Стальная воля» в Сочи (подробнее)

Футболисты-ампутанты из Барнаула вновь стали лучшими на всероссийских соревнованиях

Команда «Динамо-Алтай» победила на турнире в Нижнем Тагиле (подробнее)