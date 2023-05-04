Команда футболистов-ампутантов из Барнаула стала лучшей в стране

Команда "Динамо-Алтай" с очередным трофеем Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Футбол называют самой демократичной игрой в мире. Все, что вам нужно – мяч и желание играть. По таким принципам живут и команды людей с ограниченными возможностями здоровья. В конце апреля в Сочи прошел массовый фестиваль адаптивного футбола – «Стальная воля». Команда «Динамо-Алтай» одержала победу в категории футболистов ампутантов. Корреспондент «Комсомольской правды» встретился с парнями и поговорил с ними о футболе и жизни.

Дважды лучший игрок Мира

Дмитрий Удалов с семьей Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Дмитрию Удалову сейчас 37 лет. В отличие от многих из нас, у него нет одной ноги. Зато есть то, о чем мечтают многие из нас - прекрасная семья и любимое дело, которому он посвящает всего себя – футбол. Дмитрий дважды был признан лучшим игроком планеты.

- Ногу я потерял еще в 9 лет. Было это давно, уже привык и отношусь к этому спокойно. Я практически не помню себя на двух ногах. Для тех, кто во взрослом возрасте лишается конечностей, им, конечно, сложнее принять все это, - без всякого смущения рассказывает футболист-ампутант. - А со мной случилось так – попал под поезд. Решили с мальчишками прицепится к вагону и покататься… Ну а дальше можно не говорить – заканчиваются такие «игры» печально. В футбол пришел уже после потери ноги. Сначала во дворе меня опасались брать в команду, но потом все привыкли, что я на костылях. Так и стал играть постоянно.

В 1999 году он узнал об адаптивном футболе, где можно играть с такими же людьми на костылях. А дальше судьба повела по этому пути – помимо игр за клубы пошли приглашения в сборную России – победы на Чемпионатах Мира и Европы. Ну и как особое признание – дважды звание лучшего игрока планеты.

На турнире «Стальная воля» в Сочи его гол признали лучшим на турнире.

- Частенько залетают красивые голы. Случалось, что забивал ударом через себя, но чаще выходит с полулета. Вообще в адаптивном футболе у нас, считаю, самый зрелищный вид, - говорит футболист.

Сейчас Дмитрий активно готовится к завершению карьеры в качестве игрока – ходит в вечернюю школу, где заканчивает 11 класс, а дальше планирует поступать в Академию спорта, чтобы в будущем стать профессиональным тренером.

Блиц опрос:

Какая у вас миссия в этой жизни?

- Остаться примером для людей.

Что вам нужно, чтобы чувствовать себя счастливым?

- Чтобы мои близкие не болели и были рядом.

Что придает сил и энергии?

- Стремление оставаться лучшим во всём.

Есть ли книга, которую готов перечитывать снова и снова?

- Эта книга под названием - жизнь!

Опишите себя несколькими словами

- Добрый. Отзывчивый. Справедливый.

Вернулся в спорт после паузы в 14 лет

Один из наиболее опытных игроков команды – Сергей Мошкин. Он пришел в футбол ампутантов в 1993 году - его пригласили в команду «ИНВЭСКО». Клуб просуществовал до 2002 года и распался. Тогда Сергей решил, что с футболом в его жизни закончено. Занялся своим делом – открыл мастерскую, занялся кузовным ремонтом машин. Но в 2016 году решил вернуться в футбол.

Сергей Мошкин перед тренировкой Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Соскучился по игре, – говорит Сергей, - хотя, конечно, после перерыва в 14 лет набрать форму и восстановить навыки – дело тяжелое. Но о возвращении не жалею. А про работу скажу, что это необходимость – каждый из нас где-то работает.

Позже, разговаривая с руководством команды, про Сергея узнаем еще одну интересную деталь. Его трудовые навыки очень пригодились команде: в своей мастерской мужчина занимается ремонтом костылей. Оказывается это одна из трудностей этого вида спорта - весь имеющийся инвентарь – старый и требует постоянного ремонта. Новые костыли из титана стоят дорого.

О том, как лишился ноги, Сергей говорит просто:

- Играли с пацанами в футбол, мне лет 9 было. Выбежал на дорогу и попал под автобус. Но от футбола не отказался.

Блиц-опрос

Какая у вас миссия в этой жизни?

- Не думаю, что у меня есть какая-то особая миссия. Дом построил, сыновья растут, дерево посадил, а остальное - как повезет.

Как боретесь с плохим настроением?

- У меня редко бывает плохое настроение, во всём стараюсь видеть только позитив.

Что придает сил и энергии?

- Желание жить и общаться с интересными людьми.

Есть ли книга, которую готов перечитывать снова и снова?

- Признаюсь книгу давно в руках не держал, а фильм который могу смотреть снова и снова - это «Кин-дза- дза».

Опишите себя несколькими словами:

- Общительный, доверчивый.

Футбол как отдушина

Леонид Кинякин – руководитель общественной организации футбольного клуба инвалидов ампутантов «Алтай». Именно он стоял у истоков футбола ампутантов Алтайского края. Рассказывает, что этот вид спорта пришел в СССР примерно в конце 80-х годов. Практически сразу же он появился и на Алтае.

Командное фото "Динамо-Алтай" Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Была создана команда «ИНВЭСКО», – рассказывает Леонид Германович. - Мы играли в ней до 1993 года, а потом начались конфликты с руководством. Как-то собрались с парнями и решили организовывать что-то свое. Создали команду «Алтай». Позже открыли свою общественную организацию. Через 10 лет команда вошла в структуру общества «Динамо», примерно в тоже время к нам пришел тренер – Сергей Квасов, который и работает до сих пор. В первый же год его работы мы выиграли первенство России.

Тренировка команды Фото: Александр Коровниченко

Говорят, что в любом командном виде спорта важна «свежая кровь» – новые игроки. В «Динамо-Алтай» сейчас играют всего 13 человек.

- С одной стороны хорошо, что нет пополнения – можно подумать, что нет инвалидов. Но ведь на самом деле они есть, просто сейчас у них не хватает желания играть, открыть что-то новое, - говорит Леонид Кинякин. - Приходила как-то на тренировку бабушка с внуком подростком. У парня нет ноги. Они посмотрели, как мы играем, и бабушка сказала: «Вы ему и последнюю ногу оторвете». Наш вид спорта, кстати, не включают в параолимпийскую программу по причине травмоопасности, но тот же следж-хоккей на олимпиаде есть. И я вам скажу, как человек, игравший в том и другом виде спорта – футбол безопаснее намного. Плюс коллектив у нас хороший, сложившийся годами и спорт становится для парней настоящий отдушиной.

Справка КП

В футболе среди ампутантов действует особая система правил. Площадка для игры должна быть размером 60 на 40 метров. В команде 6 полевых игроков на костылях и вратарь. Бить по мечу можно только ногой, костыль использовать для удара нельзя.

Кстати, основные отечественные команды футболистов-ампутантов находятся в Европейской части страны. «Динамо-Алтай» один из немногих клубов за Уралом. В ближайшее время команда отправится на розыгрыш Чемпионата России, первый круг которого пройдет во Владикавказе.