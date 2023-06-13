Футболисты-ампутанты из Барнаула вновь стали лучшими на всероссийских соревнованиях

Команда футболистов-ампутантов "Динамо-Алтай"
Фото: из личного архива героя(ев) публикации
С 7 по 9 июня в Нижнем Тагиле проходил первый этап турнира «Стальная воля», который проводит Российский футбольный союз для людей с инвалидностью и ограничениями здоровья. Победу среди футболистов-ампутантов одержала одна из лучших команд страны в этой категории – «Динамо-Алтай» из Барнаула.
Как рассказал Леонид Кинякин, руководитель общественной организации футбольного клуба инвалидов-ампутантов «Алтай», у наших ребят было три соперника – команды из Махачкалы, Нижнего Тагила и Владикавказа.
- С футболистами из Осетии уже по традиции проходят самые напряженные матчи. В итоги только с ними сыграли вничью 1:1. Остальные матчи выиграли, - рассказывает Леонид.
По традиции в составе «Динамо» отличился Дмитрий Удалов, который, между прочим, дважды признавался лучшим игроком мира среди футболистов-ампутантов. В Нижнем Тагиле Дмитрий был признан лучшим игроком турнира в своей категории.
Дмитрий Удалов (слева) был признан лучшим игроком турнира
Фото: из личного архива героя(ев) публикации
- В Нижнем Тагиле я был в первый раз, - говорит Дмитрий. - И все было организовано на высоком уровне. Отличная гостиница, размещение. Гостями на открытии были известные футболисты Дмитрий Сычев и Алексей Смертин, хоккеист Павел Дацюк. Ну и мы хорошо сыграли – первое место, меня лучшим признали. Приятно очень!
Следующий этап турнира «Стальная воля» пройдет в Казане, в сентябре. Финальный этап примет Федеральная территория «Сириус» в Краснодарском крае.
СПРАВКА КП
На турнире «Стальная воля» соревнования проходят в семи категориях:
- футбол лиц с заболеванием ЦП (юноши);
- футбол ампутантов (мужчины);
- футбол глухих (мужчины, женщины и юноши);
- мини-футбол лиц с интеллектуальными нарушениями (мужчины и юноши);
- мини-футбол 5х5 для слепых (мужчины, женщины и юноши);
- футбол на электроколясках;
- трансплант-футбол.
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