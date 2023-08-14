На Алтае окончательно оправдали женщину, обвиняемую в убийстве с разбоем

Суд присяжных трижды оправдывал Ирину Швецову, и прокуратура каждый раз подавала апелляцию Фото: Из личного архива

26 июля Новосибирский апелляционный суд оставил без изменений оправдательный приговор жительнице Барнаула Ирине Швецовой. Три года назад женщину обвинили в убийстве соседки и отправили в СИЗО. За это время накопилось 16 томов уголовного дела. Трижды присяжные выносили вердикт «невиновна» и трижды обвинение пыталось оспорить оправдательные приговоры. И вот, наконец, в деле поставлена точка. Оправдательный приговор вступил в законную силу, за Ириной Швецовой признано право на реабилитацию.

Визит к соседке

Напомним, что 8 августа 2020 года 48-летнюю флористку Ирину Швецову обвинили в убийстве пожилой соседки и поместили в СИЗО. Единственной подозреваемой женщина стала только потому, что в день, когда соседку нашли мертвой, заходила к ней в гости – отдала старый фарш для кошек, как делала неоднократно.

По словам Ирины, соседка Нина Андреевна, открыв дверь, была не на шутку напугана. Она со страхом рассказала, что ей позвонили в домофон, после чего она открыла дверь какой-то незнакомке, а та замахнулась и ударила ее по лицу. Благо, старушка в тот момент успела закрыть дверь.

Швецова, встревожившись, настоятельно посоветовала женщине позвонить или сыну или в полицию, соседка согласилась, но сказала, что позвонит потом.

Обвинение

В тот же день Нину Андреевну ударили по голове замороженной костью с мясом и неустановленным тупым предметом…

За Швецовой приехали среди ночи в загородный коттедж. После следователи посчитали, что пазлы сложились: женщина сама рассказала, что заходила к соседке, да еще мясо заносила. Якобы вспыхнула внезапная неприязнь и Швецова ударила жертву сначала замороженной костью , потом чем-то еще… От этой версии следствие не отказалось даже тогда, когда в выброшенных в мусорный бак перчатках убийцы оказался запаховый след совсем другого человека - не Швецовой. Да и в квартире было немало следов одежды, отпечатков пальцев, которые мог оставить настоящий убийца, однако и здесь следствие не пыталось выяснить, чьи они.

Уголовное дело сначала возбудили по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) после переквалифицировали по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Обвинение в разбое

Самым страшным и горьким в последующие три года (из которых восемь месяцев она провела в СИЗО) было то, что Ирину забрали в тот момент, когда у нее в доме оставалась лежачей ее тяжелобольная мать. Пока Швецова была в заключении, бженщина скончалась и дочери даже не разрешили с ней проститься…

После первого оправдательного приговора присяжных, Ирину Швецову решили обвинить в том, что она напала на соседку с целью похитить деньги и драгоценности.

Но и это не удалось. Никаких денег и ювелирных украшений дома у жертвы не было, все деньги она хранила в банке. Ни денег, ни похищенного золота не нашли и при обыске и у Швецовый. Тем не менее, гособвинитель упрямо настаивала на ее вине, объясняя отсутствие улик тем, что женщина могла их скрыть. Кстати, при первом обыске в ту злополучную ночь на 8 августа 2020 года в доме Швецовых пропала крупная сумма денег. Сейчас по этому поводу возбуждено уголовное дело.

Получили извинения

- Моя подзащитная уже получила письмо с извинениями от прокуратуры, и сейчас мы готовим документы для обращения за компенсацией морального вреда, - прокомментировал адвокат Аркадий Козлов.

По предварительной оценке адвоката, речь может идти о сумме от трех до пяти миллионов рублей.

- Понятно, что сейчас никакой суммой не измеришь то горе, что пережила моя подзащитная, - подчеркнул адвокат. - Я очень рад, что она выстояла и справедливость восторжествовала.

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