По новому кругу. На Алтае присяжные в третий раз оправдали обвиняемую в убийстве женщину

Ирину Швецову из СИЗО, где она провела 8 месяцев, не отпустили даже на похороны мамы Фото: из личного архива героя(ев) публикации

27 апреля Алтайский краевой суд в очередной раз вынес оправдательный приговор жительнице Барнаула Ирине Швецовой и признал за ней право на реабилитацию. До этого прокуратура дважды подавала апелляцию на ее оправдательные приговоры, дело возвращалось на новое рассмотрение с другим составом суда и присяжных. Но каждый раз присяжные выносили вердикт о недоказанности вины.

Напомним, жительница Барнаула была задержана в августе 2020 года после смерти соседки по дому. Главной подозреваемой Ирина Швецова стала лишь потому, что в день убийства навещала потерпевшую.

После этого женщина пережила восемь месяцев заключения в СИЗО. Самым страшным и больным для нее стала смерть тяжелобольной матери, с которой заключенной даже не дали проститься…

Злополучный визит

В тот день, ставший для нее роковым, Ирина направилась из строящегося за городом коттеджа к гастроэнтерологу. По дороге зашла в квартиру, которую снимала в городе на проспекте Комсомольском. Увидев в холодильнике старый фарш, Швецова решила предложить его для соседских кошек, как не раз делала.

По словам женщины, соседка Надежда Андреевна, открыв дверь, испуганно рассказала, что к ней несколько раз звонили в домофон, а когда она открыла, какая-то женщина ударила ее в лицо, но соседка успела закрыть дверь. Швецова говорит, что предложила пенсионерке позвонить полицейским или сыну, но та махнула рукой, со словами: «потом». Сходив на прием к врачу, женщина снова вернулась в квартиру, забрала вещи, которые нужны были ей в коттедже, и уехала, не подозревая ничего страшного.

В тот же день соседку Надежду Андреевну нашли в квартире мертвой - жертву ударили по голове замороженной костью с мясом и неустановленным твердым тупым предметом.

За Ириной Швецовой приехали ночью. В полиции после честного ответа на вопрос о том, заходила ли она к соседке, женщина стала главной подозреваемой. Ее поместили в СИЗО, где, в итоге, она провела восемь месяцев. Через месяц умерла ее мама, с которой подозреваемой даже не дали попрощаться.

Следствие неубедительно

При этом в мусорном баке вместе с замороженным куском мяса были обнаружены перчатки, в которых по заключениям экспертов, был запаховый след другого человека, а не подозреваемой Швецовой. Но чей это след следствие так и не выяснило. На месте преступления было также немало следов одежды, отпечатков пальцев, которые мог оставить настоящий убийца, однако и здесь следствие не пыталось выяснить, чьи они, По первой версии следствия Ирина Швецова, поссорившись с соседкой, ударила ее по голове.

- Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Затем переквалифицировали по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), - рассказывает адвокат Аркадий Козлов.

Присяжные пришли к выводу, что версия следствия неубедительна. Все свидетели говорили, что между женщинами были хорошие добрососедские отношения, обе спокойные, неконфликтные. Среди оставленных в квартире следов не было ни одного обвиняемой. Да и второе орудие убийства так и не нашли.

Новые обвинения и новые суды

После первого оправдательного вердикта, следствие решило вменить Швецовой убийство с разбоем. Якобы она похитила деньги и драгоценности.

- Однако на суде выяснилось, что все деньги у бабушки были в банке, никакого золота чужого при обыске моей подзащитной не нашли, - комментирует адвокат Аркадий Козлов.- Но и после этого оправдательного вердикта гособвинение подало апелляцию. Суть сводилась к тому, что сторона защиты нарушала правила и воздействовала эмоционально на присяжных. И опять уже новая коллегия присяжных выносит вердикт - невиновна.

В общей сложности, это дело насчитывает уже 12 томов, не исключено, что гособвинение и в этот раз подаст на апелляцию под каким-нибудь очередным предлогом.