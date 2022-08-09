«Самое страшное, что я не простилась с мамой»: на Алтае присяжные дважды оправдали женщину, обвиняемую в зверском убийстве

Ирина не могла понять, почему ей так досталось за то, что она оказалось в ненужном месте в ненужное время… Фото: из личного архива героя(ев) публикации

«8 августа было два года этому ужасу», - говорит Ирина Швецова. Два года назад женщину арестовали по подозрению в убийстве пожилой соседки. Главной подозреваемой она стала потому, что навестила в день убийства потерпевшую, занеся ей продукты. Ирину поместили в СИЗО и вскоре предъявили обвинение. Дальше были восемь месяцев заключения, разлука с семьей, смерть тяжелобольной матери, с которой Ирине не дали проститься…

Дело рассматривал суд присяжных. Первый оправдательный вердикт был вынесен в апреле 2021 года. После апелляции суд отменил приговор и отправил дело на доследование. В августе 2022 года присяжные уже в другом составе вновь выносят оправдательный приговор. В интервью «Комсомолке» Ирина рассказала о том, что ей пришлось пережить.

Соседка была напугана

- 2020 году мы с дочерью занимались цветочным бизнесом, у мужа было свое дело, наша семья строила коттедж за городом, - рассказывает бывшая обвиняемая. - С нами жила моя мама, у которой была терминальная стадия онкологического заболевания. Мы привезли ее из Курьи, для нее снимали квартиру на проспекте Комсомольском, чтобы было проще приглашать врачей во время ковида.

В тот день, 7 августа Ирина отправилась к гастроэнтерологу.

- У меня была резкая потеря веса, мама умирала на руках, я переживала. Перед тем, как поехать к врачам, зашла на съемную квартиру немного навести порядок. Нашла в холодильнике фарш просроченный. Не раз было, что я отдавала продукты какие-то соседке для ее кошек… Открыв мне дверь, Надежда Андреевна испуганно рассказала, что к ней несколько раз звонили в домофон, потом через какое-то время позвонили в дверь, она открыла, и ее какая-то женщина ударила в лицо, при этом соседка успела закрыть дверь.

По словам Ирины, рассказ пенсионерки ее встревожил, она предложила позвонить в полицию или сыну.

- Но она сказала «потом», махнула рукой, и я ушла. Прибралась в квартире, сходила к врачу, потом после гастроэнтеролога снова вернулась в квартиру, чтобы взять продукты и вещи, которые приготовила забрать в коттедж . И после без задней мысли уехала, - вспоминает собеседница .

Труп пенсионерки обнаружили в тот же день в 17.30. По заключению экспертизы, жертву ударили по голове замороженной костью с мясом и неустановленным твердым тупым предметом.

Говорили: «Лучше признаться!»

В ночь с 7 на 8 августа за Ириной приехали сотрудники полиции:

- Вели себя очень жестко, не представились, не предъявили удостоверения, были в гражданском. Собака, увидев незнакомцев, залаяла, полицейские пригрозили: «Уберите, иначе мы применим оружие».

В полицейском участке на вопрос, заходила ли она к соседке, Ирина честно ответила : «Да». С этого момента она стала главной подозреваемой.

- Сначала меня поместили в ИВС, потом привезли в СИЗО, - вспоминает Швецова. - С этих пор восемь месяцев я не видела свою семью. Через месяц умерла мама, я в это время лежала на экспертизе, мне не дали ни попрощаться, ни похоронить.

В ИВС, про словам женщины, на нее оказывали давление, настаивая на том, чтобы она призналась в убийстве.

- Насилия не было физического, со мной вежливо беседовали, но при этом говорили, что и семья от меня отказалась, и адвокат. Советовали лучше признаться, а то и дочку замуж не выдам, и внуков не увижу. Семье, в свою очередь, тоже нагнетали ужасные картинки, что есть записи, будто я выхожу из дома на Комсомольском, снимаю кровавые перчатки, в «мусорку» бросаю. При этом и звонки, и свидания были запрещены. Моя семья, конечно, в этот бред ни минуты не верила , - вспоминает Ирина.

Перчатки с запахом убийцы

На самом деле перчатки со следами крови потерпевшей в мусорном баке были вместе с замороженным куском мяса, только там, в перчатках, по заключениям экспертов, был запаховый след другого человека, а не Швецовой. «Неустановленного лица» - гласит заключение экспертизы.

По словам адвоката Аркадия Козлова, на месте убийства было немало следов одежды, отпечатков пальцев, которые мог оставить реальный убийца, однако следствие не пыталось выяснить, кому они принадлежат. Все экспертизы по делу были подчинены одной цели - выявить причастность Ирины Швецовой и обнаружить именно ее следы. Нашлись следы эпителия на пакетах в мусорном баке - на этом все.

Обвинение не убедительно

Тем не менее, следствие безо всякого фундамента выстроило версию, где «убийца» Ирина Швецова, поссорившись с соседкой, ударила ее по голове.

- Сначала уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Затем переквалифицировали по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), - рассказывает Аркадий Козлов.

В суде доказательства по делу Ирины Швецовой присяжные сочли неубедительными. К примеру, непонятно было, на чем выстроена версия конфликта. Все свидетели говорили, что между женщинами были хорошие добрососедские отношения, обе абсолютно мирные люди. Заключения экспертов также рассыпали версию обвинения - среди оставленных следов не было ни одного следа Ирины. При этом второе орудие убийства так и не нашли.

Исчезнувшие деньги

- После того, как первая коллегия присяжных вынесла вердикт «невиновна», моей подзащитной решили вменить убийство, сопряженное с разбоем. Якобы у бабушки были золото и деньги, которые похитила Ирина. И вновь эта надуманная версия не могла найти подтверждение. Все деньги у бабушки были в банке, никакого золота чужого при обыске моей подзащитной не нашли, - говорит Аркадий Козлов.

По словам Швецовой, после обыска как раз странным образом исчезли деньги, которые они с мужем отложили на газ. Видимо, это будет отдельная история. Пока Ирина была обвиняемой, заявление о пропаже денег от ее мужа не принимали.

Не сойти с ума

Чтобы не сойти с ума в СИЗО, Ирина каждое утро качала пресс, читала книги.

- Читала все подряд, - рассказывает женщина. - И Дэвида Брауна, и Агату Кристи, и т.д. Иногда, бывало, плаксивое письмо напишу, муж и дочь понимая, что я расклеиваюсь, присылали ко мне адвоката. Он на меня успокаивающе действовал. Потом у меня раскаяние наступало, что слезливыми письмами нагружаю близких.

- Там, в СИЗО, я поняла, что презумпции невиновности не существует, - говорит бывшая обвиняемая, с оправданием которой никак не может смириться государственное обвинение. - Когда ты туда попадаешь, система давит, раз ты попал, ты априори виновен. Я не могла понять, почему не стали искать настоящих убийц. Почему мне так досталось за то, что я оказалось в ненужном месте в ненужное время…

После вердикта «невиновна» вся семья Швецовых заплакала: Ирина на скамье подсудимых, ее муж и дочь в зале…

- Я плакала от облегчения и от боли одновременно, - говорит прошедшая ад женщина. - Самое для меня страшное то, что я не простилась с мамой, это гложет до сих пор. Я ведь тогда ее поцеловала, сказала, скоро приду и не пришла. Каждый раз еду мимо онкологического центра «Надежда», и слезы…

- Не исключаю, что дело в отношении моей подзащитной будет еще не раз рассмотрено судом присяжных, пока наши оппоненты наконец не поймут несостоятельность самого обвинения, - заметил защитник Аркадий Козлов. - Не любят у нас оправдательные приговоры...

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