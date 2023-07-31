Скончалась еще одна туристка, пострадавшая после крушения вертолета Ми-8 на Алтае

На сегодняшний день трагедия в Республике Алтай унесла жизни пятерых человек Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

В субботу 29 июля в ожоговом центре Барнаула скончалась еще одна пострадавшая в крушении вертолета Ми-8 в Республике Алтай. Об этом сообщили в республиканском ГУ МЧС.

28 июля санавиация доставила троих пострадавших в Барнаул. Они получили до 90% ожогов тела, врачи борются за их жизнь. Состояние скончавшейся женщины оценивали как крайне тяжелое. Ее имя и фамилия не называют. Как рассказали в МЧС, родственники всех пострадавших и погибших оповещены, часть из них прилетели в Барнаул. С ними работают психологи.

В общей сложности на сегодня трагедия унесла жизни пятерых человек. В данный момент в травматологическом отделении Республиканской больницы находятся с травмами легкой и средней степени тяжести четыре пострадавших туриста.

- Состоянию их здоровья ничто не угрожает, они все получают необходимое лечение, - прокомментировали в пресс-службе Минздрава по Республике Алтай.

Напомним, ЧП случилась 27 июля. Вертолет МИ-8 готовился к посадке, но внезапно задел хвостовой частью столб электропередач, упал и загорелся. На борту находилась 13 туристов и три члена экипажа. В момент трагедии на месте происшествия погибли четверо, а 10 человек получили травмы различной степени тяжести.

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