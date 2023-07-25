Один погиб, трое пострадали: грузовик с туристами перевернулся в Горном Алтае

Все службы выдвинулись на место ЧП Фото: Олег УКЛАДОВ

Очередное ЧП с туристами произошло в Горном Алтае утром 25 июля. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, сообщение об аварии поступило в 8:58.

Известно, туристы направлялись на Каракольские озера. Добраться туда можно только на технике высокой проходимости. В кузове ГАЗ-66 находилось 15 человек, группа была неорганизованной. В ведомстве сообщили, что один человек погиб, трое получили травмы. На помощь пострадавшим выехали полиция, пожарные, скорая помощь и волонтеры «Алтай Вояж». Центр медицины катастроф также готов направить вертолет МИ-8.

Кстати, это не первый случай ДТП, произошедший по пути на Каракольские озера. 14 июля в районе села Элекмонар водитель грузовика не справился с управлением, и грузовик опрокинулся. Группа тоже была неорганизованной, всего в кузове находилось 14 человек. К счастью, тогда обошлось без смертей.

Годом ранее, в августе, в этом же районе произошло похожее ЧП. Снова авария, снова ГАЗ-66. В кузове тогда находились дети 6 и 10 лет. Пострадавшие туристы получили травмы разной степени тяжести, но за помощью они обратились только вернувшись домой в Новосибирск. Тогда следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»

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