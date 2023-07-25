Алтайский министр прокомментировал ЧП с туристами на Каракольских озерах

ЧП с туристами на Алтае Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

Министр туризма по Республике Алтай Эрчим Сарбашев прокомментировал очередное ЧП с туристами на Каракольских озерах. По последним данным, один человек погиб и еще 11 пострадали в страшной аварии.

Известно, что туристы из Екатеринбурга ехали на грузовике ГАЗ-66. В какой-то момент водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание авто. В машине находились 15 туристов и водитель. Из 16 человек пострадали 11, в том числе шестеро детей.

- Уже второй раз в этом сезоне опрокинулся грузовик, перевозивший 15 человек к нашим знаменитым озерам. Среди них были и дети. Сейчас медики помогают пострадавшим, их уже доставили в Чемальскую районную больницу, - отметил министр.

По словам Сарбашева, поставщики туруслуг недостаточно заботятся о безопасности клиентов. Он отметил, что из-за этого растет и число ЧП.

- Сегодня направление к Каракольским озерам – это даже не дорога, а тропа, доступная только высокопроходимой технике. Один из вариантов повышения безопасности этого маршрута – строительство хорошей, качественной дороги, - подчеркнул министр.

Ранее в правительстве отметили, что строительство новой дороги уже ведется в рамках нацпроекта.

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