На Алтае во время экскурсии перевернулся грузовик с туристами

ГАЗ-66 перевернулся на бок Фото: предоставлено пресс-службой

В начале августа во время экскурсии в Чемальском районе перевернулся грузовик, перевозящий туристов. Следователи ищут свидетелей происшествия.

Инцидент произошел 7 августа около 10 утра. «ГАЗ-66» должен был доставить туристов на Каракольские озера, но в пути перевернулся на левый бок.

– Туристы, которые находились в кузове, в том числе малолетние дети 6 и 10 лет, получили телесные повреждения различной степени тяжести, - сообщают в пресс-службе СУСК РФ по Республике Алтай.

Однако ни пострадавшие, ни их законные представители в полицию или за медицинской помощью непосредственно на территории республики не обращались. Обследования они прошли гораздо позже и уже в Новосибирске, когда вернулись домой. А о том, что с ними произошло, туристы рассказали позже в социальных сетях.

- Поскольку в компании, организовавшей туристическую поезду не велась надлежащим образом документация, о происшествии своевременно никуда не сообщалось, установить всех его участников не представляется возможным, - подчеркивают в СУ СК РФ.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Расследование идет, но требуются свидетельские показания очевидцев.

Обратиться можно в Майминский межрайонный следственный отдел следственного управления по адресу: с. Майма Майминского района, ул. Механизаторов, д. 6, корпус 2, пом. 7; либо с. Чемал Чемальского района, ул. Мира, д. 4; либо в следственное управление по адресу: г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 79; а также по телефонам: 8-913-999-9072 (дежурный по следственному управлению), 8-963-510-3109 (следователь следственного отдела).