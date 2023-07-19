Явление страшное и непредсказуемое. С гор Алтая с большой скоростью летят огромные валуны

Очень трудно определить направление движения и место приземления камней Фото: Анна СЕМИНА

В Республике Алтай с гор посыпались камни. Камнепады, в частности, наблюдали на перевале Чике-Таман и на горе Ак-Тру. При этом чуть не погибла туристка.

В группе go_barnaul опубликовали видео с Чике-Тамана. Огромные упавшие валуны перекрыли часть трассы. Дорожникам пришлось сдвигать их с места на специальной технике.

- Не дай бог на машину такой прилетит! – ужаснулись в комментариях.

К счастью, обошлось без несчастных случаев. А вот в другом случае на горе Ак-Тру из-за камнепада накануне пострадала 45-летняя женщина из Москвы. Туристку пришлось эвакуировать на носилках.

- Тургруппа из 19 человек совершала восхождение к горным ледникам. Путешественники перед выходом зарегистрировались, - рассказывают в ГУ МЧС по Республике Алтай. - Спасателям не потребовалось много времени на поиски. Тургруппа сообщила геолокацию, и в целом поисково-спасательная операция заняла меньше трех часов.

Женщину спустили с горы Ак-Тру на носилках – сама она была не в состоянии идти. У москвички повреждены левая нога, левая рука и шея - ее пришлось фиксировать специальным воротником.

Женщину спустили с горы Ак-Тру на носилках Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

- Спасатели вместе с волонтерами пронесли ее 2,5 км к подножию горы, где ее ждал вертолет. На нем пострадавшую отправили в местную больницу, ее жизни ничего не угрожает - рассказали в МЧС.

Отметим, что камнепады в Республике Алтай – явление нередкое. Так, в 2021 году его наблюдали на склонах Белухи и на Северо-Чуйском хребте.

- Было очень жутко. Мы тогда едва успели увернуться, - рассказывала одна из туристок.

А в сентябре 2022 года камнепад заблокировал движение все на том же на перевале Чике-Таман. Для расчистки дороги от огромных валунов также понадобилась специальная техника.

- Камнепады происходят часто. На это в какой-то мере могут повлиять дожди, но не обязательно. Это совершенно непредсказуемое явление. Когда и где это случится в очередной раз – не известно. Травмы от камней тоже получают часто, - рассказывают в региональном МЧС.

В ведомстве поясняют, что падающие камни обладают большой скоростью. Кроме того, очень трудно определить направление их движения и место приземления. Они круто меняют траекторию полета. Поэтому туристам при походах в горы обязательно нужно ознакомиться с техникой безопасности и зарегистрироваться в МЧС.

Подсказка КП

Что делать, если вы попали под камнепад

В МЧС для туристов публикуют памятки на случай камнепадов. Вот основные советы спасателей:

- Не пытайтесь убежать. Двигайтесь поперек схода камнепада к его краю. Там интенсивность движения меньше.

- Если уйти в сторону не получается, расслабьтесь и катитесь в направлении обвала. Расслабленные мышцы легче переносят удары.

- Старайтесь забраться на возвышение (устойчивый камень или дерево). Либо попробуйте спрятаться за ними. Лягте на землю и закройте голову руками.

- Отбросьте твердые и острые предметы – они могут поранить вас.

Если вы все же оказались по завалом:

- На лицо натяните край одежды, чтобы защитить органы дыхания от песка и грязи.

- Попробуйте двигаться, даже если вы оказались под камнями. Иногда люди умирают под слоем завала всего в 10-15 см из-за боязни двинуться, хотя порой могли бы даже выбраться самостоятельно

- Освободите зажатые ноги и руки.

- Не стесняйтесь кричать и звать на помощь.

- Попробуйте петь. Это не даст вам уснуть, а спасатели наверняка вас услышат.

- Приготовьтесь ждать и не паникуйте.

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