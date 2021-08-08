Туристы о камнепаде на Алтае: «Было очень жутко»

Туристам рекомендуют не ходить в опасные районы Фото: Анна СЕМИНА

В некоторых районах Республики Алтай из-за непрекращающихся проливных ливневых дождей сложилась опасная обстановка – сходят селевые потоки и камнепады.

По данным регионального управления МЧС России, в частности, опасная ситуация наблюдается в Усть-Коксинском районе на склонах горы Белуха и в Кош-Агачском районе на Северо-Чуйском хребте. Именно поэтому непременно стоит регистрировать туристические группы, когда вы отправляетесь в поход, но лучше всего в ближайшее время вообще отказаться пеших прогулок в тот район, дабы сохранить жизнь и здоровье.

В том, что в тех краях происходит в эти дни, рассказали туристы, которые были вынуждены досрочно завершить поход на Белуху. Семейная пара из Кемеровской области отправилась в поход на перевал Рериха в районе озера Аккем. И когда они спускались с ними едва не произошло несчастье. Мужчина на тот момент держался за веревочный трос, как вдруг пара услышала грохот, а совсем рядом стали пролетать огромные камни.

- Муж едва успел увернуться, - рассказывает туристка. - Было очень жутко. Там сейчас действительно опасно. После дождей, почва размокла и очень подвижна. Камни летят, сходят сели.

К счастью, туристы оказались сознательными и несмотря на то, что их восхождение должно было завершиться только 20 августа, они приняли решение покинуть маршрут. Все-таки собственная жизнь и здоровье важнее.

Напомним, недавно «Комсомолка» рассказывала о необычном природном явлении, которое увидели туристы в республике – каменный «ручей». Это произошло из-за того, что на склоне скопилась критическая масса и одного неосторожного движения достаточно, чтобы начался настоящий поток. Опасность его заключается в том, что это может спровоцировать большой камнепад.

В ГУ МЧС России по Республике Алтай напоминают, что в случае чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону 112.

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